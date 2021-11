La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha dado el visto bueno a la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 en niños de 5 a 11 años y la consellera de Salut, Patricia Gómez ha anunciado que Baleares inoculará a los menores en cuanto España lo autoriza; cree que será en el mes de diciembre. En este caso, la población diana es de 83.000 menores. Ante esta situación, ya ha surgido la polémica sobre la conveniencia de vacunar a los menores de 12 años. Ultima Hora ha hablado con varios expertos en la materia para conocer su opinión.

Edelmiro Vergés, pediatra de Atención Primaria, precisa que la decisión sobre la vacunación de los niños menores de 12 años la adoptará la ponencia de vacunas y añade que no es partidario de dar opiniones personales porque «todo tiene pros y contras». No obstante, plantea que si la población adulta estuviese convenientemente vacunada en Baleares (entiende que aún no lo está), no sería necesario inocular a los más pequeños, ya que les afecta de una manera leve y no son especialmente contagiosos. Sí está claramente a favor de vacunar a los niños de riesgo, ya que estos sí se ven más afectados por la COVID-19.

El citado pediatra de Atención Primaria informa que actualmente «tenemos un boom de contagios en los niños de seis a nueve años», pero precisa que «son casos positivos, no son enfermos», ya que mayoritariamente se trata de niños asintomáticos. En estos momento, los menores de 12 años son los que más se están contagiando, ya que se trata de la única franja de edad que aún no está recibiendo la vacuna contra el coronavirus. Preguntado por los efectos secundarios, Vergés responde que Pfizer ha realizado un estudio en 4.500 niños y no ha detectado ningún efecto secundario reseñable. «La seguridad con los datos que tenemos es muy alta», destaca. Además, añade que en Estado Unidos y Canadá ya se está aplicando este suero a los más pequeños y tampoco se han detectado efectos reseñables.

El epidemiólogo Maties Torrent tiene claro que los menores de 12 años sí deben vacunarse contra el coronavirus. «Ya se han hecho estudios para comprobar que es seguro y necesario. Mi opinión es claramente que sí», declara. Torrent es partidario de inocular ya a los menores. «No hay motivos para que no se pueda empezar a poner ya», concluye.

El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March, sostiene que «la escuela resiste a la COVID, pero preocupa el ascenso de la incidencia entre los menores. La incidencia entre los menores de 11 años se ha incrementado en las últimas semanas y se han registrado brotes diversos, generando la visión de que la subida es leve, pero sin duda preocupante. La tendencia alcista de la incidencia se refleja por tanto en los centros educativos».

March recuerda que Israel, Estados Unidos y Canadá comenzaron hace días la campaña de vacunación contra la COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años. «Las autoridades creen que será clave para evitar una nueva ola de la pandemia; se les pondrán las dos dosis de Pfizer». En España tres millones de niños podrían recibir la vacuna COVID a partir del mes de diciembre en España, tras la autorización por parte de la EMA, siempre que la comisión pública de vacunas lo autorice. «La vacunas pediátricas contienen el mismo principio activo que las de adultos, pero en menor cantidad, ya que con una tercera parte es suficiente», aclara.

El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva advierte que «no podemos olvidar que los niños han sufrido de forma importante las consecuencias de la pandemia. Sabemos también que las vacunas contra la COVID presentan efectos adversos, pero también es importante decir que las basadas en ARN son seguras y eficaces. Además, sabemos que tienen una efectividad muy alta: fueron diseñadas para prevenir la enfermedad grave y son capaces de disminuir la transmisión de la enfermedad a la mitad. Hemos visto, además, que lo que ha conseguido la vacunación en la población adolescente es muy bueno, generando que bajen los contagios en ese rango de edad. Y, por tanto, en los niños, como dicen las agencias del medicamento, el beneficio supera los riesgos».

March concluye que «las vacunas en niños son seguras y eficaces. Es verdad que hay personas con más riesgo que deberíamos priorizar, pero también sabemos que en los menores están subiendo los contagios. También sería importante vacunar en otros países con tasas mucho más bajas, pero eso no quita que la prioridad con los niños se plantea también como necesaria».