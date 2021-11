La digitalización, clave para las empresas en la era post COVID

«En la era post COVID hay que estar en el mundo digital». Es una de las advertencias del economista y escritor Fernando Trías de Bes durante la charla ‘Actualidad económica y geopolítica’, en el marco de la asamblea general de la Associació Balear de l’Empresa Familiar (ABEF) celebrada este jueves. Recomendó, asimismo, a los empresarios, gestionar bien los datos, así como la financiación y el tamaño de sus negocios. Durante su conferencia, en la que expuso diferentes indicadores económicos de los últimos dos años, criticó la gestión de la comunicación durante la pandemia. Recordó que el origen de la crisis no era económico, sino sanitario, «y aún lo es», y aseveró que las noticias negativas «generan miedo y paralizan la inversión». Por ello, apeló a la «enorme responsabilidad» de los medios en materia económica.

En cuanto a la situación actual, transmitió optimismo, que fundamentó con datos objetivos. Aseguró que las estructuras económicas «siguen vivas», aunque reconoció que la previsión de crecimiento será menor a la inicial y que existen «nubarrones». Sin embargó, vaticinó que no se alargarán en el tiempo ya que se trata de cuestiones coyunturales, las cuales analizó. En primer lugar, habló de la energía. Afirmó que la luz sube «porque lo hace el gas», que a su vez está disparado por dos conflictos geopolíticos «que serán temporales». Advirtió algo similar en el caso de las materias primas y los suministros, pues «arrancar de nuevo la economía mundial no se hace de un día para otro», tras el parón total que supuso la irrupción de la pandemia. Indicó, en este sentido, que «lo que hay detrás de la actual falta de suministro no son problemas estructurales, sino coyunturales». Por último, habló del incremento de los precios y destacó que la inflación subyacente –es decir, si se elimina la energía y los productos perecederos– está en el 1 %. Concluyó que si bien no se puede descartar que la tendencia inflacionista, en términos generales, se prolongue, advirtió que responde a una situación temporal.

Para finalizar, manifestó su creencia de que el mundo tras la COVID no va a cambiar, aunque se acelerará la transformación tecnológica. Asimismo y de cara al futuro de sus negocios, alentó a los empresarios de la sala a preguntarse cuánto queda de la alteración provocada por la pandemia.

Mesa redonda

Tras la conferencia, la vicepresidenta ejecutiva y CEO del Grupo Piñero, Encarna Piñero; y el director creativo de Carlos Pons y diseñador de Pons Quintana, Carlos Fernández Pons-Quintana, protagonizaron la mesa redonda moderada por la presidenta de la ABEF, Esther Vidal, sobre la ‘Adaptación y transformación de la empresa familiar, motor de la economía’.

La gestión de la incertidumbre durante la pandemia fue uno de los temas que trató Piñero, quien destacó que su premisa era «tener que sacar el barco a flote» y cómo retuvieron el talento. Fernández explicó su vuelta a Menorca tras 12 años fuera para incorporarse a la empresa familiar y crear su propia marca de calzado. Acabó su intervención con algunas reflexiones que le inculcó su abuelo para reivindicar la empresa familiar que se llevaron un gran aplauso de los asistentes. Vidal, en su intervención inicial, también valoró el papel de las empresas familiares y destacó la apuesta por la sostenibilidad.