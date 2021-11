La gran fiesta americana

El cuarto jueves de noviembre está marcado en rojo en el calendario estadounidense: es el día de Acción de Gracias, la fiesta más importante del año. En Mallorca, el acto más multitudinario tuvo lugar este jueves en el restaurante Ca n’Eduardo, de Palma. Como ya viene siendo una tradición, el Majorca Daily Bulletin organizó una comida a la que asistieron unos 70 invitados encabezados por la agente consular de Estados Unidos en Balears, Kimberly Marshall.

«Como en España es un día lectivo, es difícil organizar una comida con la familia o amigos hoy (por ayer) y nosotros lo solemos hacer el fin de semana. Aunque nuestros hijos nacieron en España, mi marido y yo queremos que también sientan las tradiciones de Estados Unidos y a ellos todo lo que sea fiesta ya les va bien», comentaba entre risas. Johnny Moloney, chef y copropietario del restaurante, ofreció a los comensales el típico menú con el pavo como estrella acompañado de salsa de arándanos y zanahorias. También hubo una opción con salmón. De postre, tarta de manzana.

El ‘Majorca Daily Bulletin’ celebró una comida en Can Eduardo. FOTO: MDB

Los residentes estadounidenses en Mallorca celebran esta jornada por lo menos con igual emoción que si estuvieran en su país. La empresaria Vanessa Vandergast lleva viviendo 10 años en Mallorca. «El thanksgiving day es parte de mí y da igual lo lejos que esté de mi país porque es el día más especial del año», explica. Vanessa destaca que se trata de una fecha más familiar que la Navidad. «Todas las familias se reúnen en torno a la mesa. Se aprovecha para dar gracias por todo lo que se tiene, pero no en plan material, y también es muy importante el hecho de que se invita a casa a gente, sea de la familia o no, que está sola».

Culinariamente, el pavo es el rey. Normalmente se sirve relleno y cocinado al horno y acompañado de alguna salsa. La más frecuente es la de arándanos rojos. El pavo suele estar acompañado por grandes bandejas de verduras, boniatos, entre otros alimentos. Las mesas están repletas hasta el final, también en la hora del postre o postres, ya que es habitual que se sirva una gran variedad de dulces. El más popular es el pastel de calabaza. Para beber, mucha sidra de manzana, vino y champán.

Imagen de la fiesta del 'Mallorca Daily Bulletin'.

El financiero y mecenas de arte Drew Aaron vive desde hace seis años en Mallorca tras enamorarse de la Isla en un viaje junto a su mujer, la top model Hanna Sukópova. «Lo que más agradezco en este día es tener salud, y más en los tiempos que estamos pasando. No se puede comprar salud y para mí es lo más preciado. Además, este año mi esposa y yo celebramos 15 años de matrimonio, lo que me convierte en un hombre muy afortunado, ya que ella es una de las personas más amables e inteligentes que he conocido en mi vida. Y lo que es igualmente importante, es la mejor madre del mundo y una cocinera increíble».

Drew Aaron y su mujer celebran Acción de Gracias y su aniversario de boda.

Menú fusión

María Font es una mallorquina cuya familia es de Sineu, pero que ha vivido gran parte de su vida en Estados Unidos. A pesar de estar separada, conserva su apellido de casada, Trabocchi, con la que se le conoce profesionalmente. En la actualidad, reparte su residencia entre Barcelona y la capital de Estados Unidos, donde cuenta con varios negocios de restauración. Por cuestiones de trabajo, adelantó a la noche del miércoles la celebración, que le cogió en su casa de la Ciudad Condal.

La familia de Wes Van Beck, ayer en Texas.

Este jueves se reunió con sus dos hijos, su hermano y los hijos de este y un grupo de amigos y celebraron Acción de Gracias con todos los honores. «En el menú hubo una representación de ambos países, pero con un marcado acento americano. Hubo aperitivos y vinos españoles y la cena al puro estilo estadounidense con pavo y su relleno, salsa de arándanos, puré de patatas y tartas de calabaza y de manzana». Font añade que esta celebración «es realmente la única fiesta familiar, mucho más que la Navidad, pero nosotros celebramos ambas».

El futbolista Matthew Hoppe, en el centro, ayer con unos amigos.

No son muchos los deportistas norteamericanos que militan en los equipos isleños, pero alguno hay. Wes Van Beck, alero del Palma Alma Mediterránea, se tuvo que contentar con las fotos que le enviaba su familia desde Texas y el delantero del Real Mallorca Matthew Hoppe se quitó la morriña grabando un reportaje sobre este día para la televisión del club.