La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, han reivindicado este miércoles al autor mallorquín Gabriel Alomar como una figura clave para el republicanismo, el pensamiento progresista y la izquierda política. Así lo han expresado ambos durante la clausura de las jornadas en homenaje al autor, que han tenido lugar esta semana en el Arxiu del Regne de Mallorca, en Palma. Durante estos días, diferentes expertos han analizado, en el 80 aniversario de su muerte, la figura del Alomar, nacido en Palma en 1873. Xavier Domènech, del Institut Sobiranies, ha comenzado la clausura de las jornadas, destacando a Alomar como «un personaje muy poco conocido en el presente», pero «enormemente popular en el pasado».

Según ha explicado, «el año 1939 marca este olvido sobre su legado», aunque la tarea de los investigadores mallorquines ha permitido recuperar su figura. Domènech ha resaltado la importancia del autor mallorquín en la creación de «un nuevo espacio» en el catalanismo de izquierdas y republicano. «Si este espacio no hubiera existido, Cataluña como nación no habría existido», ha apuntado. Durante su intervención, la presidenta Armengol ha asegurado que estas jornadas suponen «un acto de justicia histórica» para una figura que «luchó por aquello en lo que creía" y por «una sociedad más equitativa».

«Es aún un referente para todas las personas que nos consideramos progresistas", ha apuntado. A su juicio, Alomar fue una persona que «defendía que la libertad nunca sería plena si no tenía en cuenta a las clases trabajadores y populares», además de ser «un puente y un nexo de unión entre Baleares y Cataluña». «El profundo humanismo y los ideales que siempre defendió Alomar siguen siendo y serán mañana un legado que hemos de hacer nuestro» ha remarcado Armengol.

Por su parte, el presidente Aragonès ha considerado a Gabriel Alomar como alguien «determinante» para la izquierda política, el progresismo, el catalanismo y el pensamiento republicano. «Sin Alomar no se entendería la evolución del republicanismo de Mallorca y de Cataluña», ha subrayado. Para Aragonès, sin el poeta mallorquín tampoco se entendería la idea de que «para que una sociedad sea libre ha de ser justa». «Esta idea de libertad republicana que expresaba tan claramente por Alomar, si él no la hubiera hecho, hoy probablemente no tendríamos tanta fuerza para reivindicarla», ha señalado.

«Generar espacios de reflexión y de intercambio de opiniones sobre figuras como ésta son muy necesarias, no sólo por la vertiente de memoria histórica compartida, sino que también han de ser una fuente de ideas para el futuro que queremos compartir», ha resaltado. Finalmente, el presidente de la Generalitat ha declarado que «un país que se quiere llamar a sí mismo país» ha de ofrecer igualdad de oportunidades para todos, algo que ha considerado que defendió Alomar. «Creo que jornadas como la de hoy ayudan a reivindicar la vigencia del necesario compromiso político de la ciudadanía», ha concluido.