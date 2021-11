Los hospitales ultiman los planes de contingencia para afrontar la gripe y la COVID

Los hospitales públicos de Baleares ultiman sus respectivos planes de contingencia para poder hacer frente a una doble epidemia de gripe y COVID-19. Desde el IB-Salut indicaron que desde la irrupción del coronavirus se han elaborado planes de escalada y desescalada en los centros hospitalarios, que se aplican en función del impacto de la situación epidemiológica en los hospitales. Por el momento, el plan no se ha tenido que aplicar en ningún hospital, según detallaron desde el IB-Salut. En este sentido, indicaron que aún no se ha registrado ningún ingreso por gripe. Cabe recordar que la gripe estacional llega a Balears a principios de año y que se convierte en epidemia a mediados de enero.

Temor

El año pasado, debido a las restricciones en vigor para frenar la propagación de la COVID-19, apenas hubo casos de gripe. Este año, en cambio, al haber una mayor movilidad, se espera que llegue «con más fuerza». De ahí, que las autoridades y expertos sanitarios insistan a la población que se vacune contra la gripe. La campaña ya ha comenzado para los colectivos de riesgo y este año se debe llamar al teléfono 971 21 19 98 para pedir cita previa. En el caso de los mayores de 70 años, o de 65 años con una dosis de Janssen, desde Infovacuna se les cita para que acudan a vacunarse contra la gripe y a ponerse la dosis de refuerzo contra el coronavirus. Los planes de contingencia en los hospitales no se han activado porque, por una parte, aún no hay casos que requieran ingreso de gripe estacional; y, por otra, la ocupación de camas por parte de pacientes contagiados de coronavirus es relativamente baja y está «controlada», según indican desde Salut. Sin embargo, están muy vigilantes por el repunte de los últimos días.

Solo durante el fin de semana, han aumentado en una veintena los pacientes ingresados en planta, al pasar de los 52 del viernes a los 71 de este lunes. De todos modos, cabe tener en cuenta que los sábados y domingos no se dan altas. En el caso de las UCI, no se ha producido ningún cambio y se mantienen los pacientes críticos. La ocupación de las UCI, del 7,9 %, se mantiene en riesgo bajo. El año pasado, por estas fechas, había 52 pacientes en las UCI y otros 237 en planta, en un momento de más restricciones, aunque sin vacunas contra la COVID-19. Pese a la gran diferencia en comparación con un año antes, desde el IB-Salut no bajan la guardia. De ahí, que se preparen los planes de contingencia de cara a los próximos meses. Entre las medidas que se plantean en el hospital de Son Llàtzer, figura pasar la actividad de consultas externas de Medicina Interna y Neumología a las tardes, para poder atender el aumento de pacientes ingresados en planta durante la mañana. También se prevé la apertura de camas en función de la necesidad, así como el traslado de pacientes con perfil de media estancia al hospital Joan March. Otra medida que incluye el plan es estudiar posibilidades de concertación de camas con la Creu Roja y Sant Joan de Déu, o con clínicas privadas.

En caso de que se tenga que activar este plan de contingencia, se revisarán cada semana las cirugías programadas para adaptarlas a la necesidad de camas. Esta medida la han llevado a cabo todos los hospitales durante las olas anteriores de COVID.