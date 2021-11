La plataforma «Pere Garau molt més que Nuredduna» ha advertido de que las obras del Ayuntamiento de Palma en la calle Nuredduna «amplían las dinámicas gentrificadoras» del casco antiguo de la ciudad al ensanche, al condenar a los residentes a salir del barrio ante la subida de precios del alquiler. Las entidades Flipau amb Pere Garau, ARCA y Asociación de Comerciantes Mercat Pere Garau han recordado este lunes en un comunicado que llevan un año advirtiendo de que concentrar la gran inversión de 2 millones en un espacio reducido del barrio de Pere Garau, que son 280 metros de la calle Nuredduna, es «condenar a sus habitantes a desplazarse a vivir a lugares más alejados por no poder hacer frente a los incrementos de precios del alquiler».

Según la plataforma, la situación afecta tanto a viviendas como a comercios, dado que las viviendas que se ofrecen en Nuredduna y alrededores superan los 1.300 euros mensuales y algún local comercial se publicita a 3.500 € por unos 85 metros en planta, «precios inasumibles para un comercio de tipo tradicional». La encuesta ofertada por Cort que pretende ofrecer a los turistas lugares que han sabido conservar la personalidad en los barrios, demuestra que Nuredduna «va a ser una vía de transformación que no pone en el centro a la ciudadanía de Palma sino otro tipo de intereses», critican.

Añaden que una calle Nuredduna «turistificada» y con presencia de franquicias «no es en absoluto lo que necesita un barrio como Pere Garau, el más poblado de Palma y al que ahora, de alguna manera se le despoja de su parte con una renta per capita más elevada».

Advierten de que, con las obras previstas en Nuredduna, «en realidad no se crea un eje cívico, solo se transforma una calle de 280 metros en otra cosa». La campaña «Pere Garau. Molt més que Nuredduna» vuelve a reclamar «un eje cívico completo, con tránsito del transporte público y no solo la reurbanización de una calle con acabados de lujo».