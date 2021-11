El repunte de la actividad inmobiliaria no se ciñe solo a viviendas. Los locales comerciales que vació la pandemia vuelven a llenarse y su demanda se ha reactivado con fuerza. «Estamos sorprendidos ya que estamos alcanzado niveles de actividad propios de esta época de antes de la crisis», aseguró el gerente de la inmobiliaria dedicada a la venta y alquiler de naves y locales comerciales Gesmorent, Chechu Osinalde. Los motivos que explican esta reactivación son la vuelta a la normalidad, la mejora económica y, sobre todo, las rebajas de los alquileres de los locales. «La gente no está dispuesta a pagar cualquier cantidad para estar en el centro de Palma», indicó Osinalde. Admitió que, a diferencia de años anteriores, «las grandes marcas se lo piensan dos veces», en relación al precio de los locales. En este sentido, detalló que los más difíciles de alquilar son los aquellas cuyos propietarios son reticentes a rebajar el precio.

La pandemia provocó que muchos negocios colgasen el cartel de ‘se traspasa’, sin que ningún otro se interesara por los locales que iban quedando vacíos y que proliferaron a lo largo de 2020. A finales de año, en Palma había entorno a un 15 % más de locales comerciales vacíos que en 2019. El inicio de 2020, con casi toda la actividad económica paralizada, no invitaba a montar ningún negocio. Sin embargo, la situación ha dado un giro de 180 grados y el gerente de Gesmorent cifró en un 20 % el incremento de operaciones de traspasos que se han firmado este año en comparación con el anterior.

La situación de Palma difiere de la de la Part Forana, donde la reactivación es más paulatina, según Osinalde. Cabe señalar, en este sentido, que muchos de los locales que se vaciaron fuera de Palma estaban ubicados en zonas turísticas, donde la actividad se ciñe a la temporada, que este año comenzó más tarde de lo habitual y llena de incertidumbres. Las rebajas de precios de los locales comerciales, de entre un 20 % y un 30 % de media, que se aplicaron el año pasado se mantienen. Han sido fundamentales para la reactivación de la demanda. El alquiler es uno de los costes fijos de cualquier negocio, de ahí que las personas que se deciden por abrir uno nuevo tengan en cuenta esta variable, especialmente en la situación actual.

Restauración

Entre los negocios que firman traspasos para contar con un local comercial en Palma figura, sobre todo, restaurantes. «Representan entorno al 60 % de los contratos que firmamos», indicó Osinalde. En estos momentos, las restauración no tiene restricciones, al margen de las vigentes en casi todas las actividades, como son la distancia de seguridad y la ventilación. La evolución del sector, especialmente en el centro de la ciudad es buena, y prueba de ello es que comer y/o cenar sin reserva durante el fin de semana es algo complicado. En cuanto a los comercio, no se prevé la implantación de ninguna gran marca que no esté en la Isla por ahora, aunque el interés por la ciudad sigue existiendo.