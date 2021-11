La última propuesta sobre el mercado laboral de Baleares de reducir hasta cuatro los días de trabajo a la semana ha generado movimientos. La iniciativa en el Parlament se ha activado de la mano de Més per Mallorca. Más País lo llevó en su momento al debate del Congreso de los Diputados. Entonces pasó más o menos de puntillas por la escena política, casi como una anécdota. Lo cierto es que las cosas se mueven a pesar de que no les prestemos atención.

Para algunos las Islas funcionan como una especie de laboratorio sociológico donde avanzar en la introducción de medidas para evaluar su impacto y su posterior aplicación en ámbito nacional. Algo similar sucede con la Comunitat Valenciana. Allí ya tienen más avanzado el plan para implantar los cuatro días de trabajo a la semana. Cuesta encontrar paralelismos en el entorno europeo, salvo el caso de Bélgica. El gobierno del país centroeuropeo baraja que la nueva semana laboral reducida no conlleve una pérdida del tiempo de trabajo, lo que permitiría librar un día más pero alargaría las jornadas laborales a nueve horas y media. La propuesta ha sido recibida con poco entusiasmo y abundantes dudas por parte de los agentes sociales.

En su caso parte del partido liberal flamenco, la formación del primer ministro, Alexander de Croo, como una de las medidas para reformar el mercado laboral belga, y que se evaluará en las negociaciones del presupuesto nacional para 2022. Se trata de una compleja correlación de fuerzas, pues siete partidos lo conforman, entre ellos, socialistas, democristianos y ecologistas. Algunos ya lo han tildado de locura.

Por contra sus defensores, entre ellos los liberales francófonos del Movimiento Reformador, avalan sus valores positivos. Básicamente la mejoría de la conciliación entre la vida profesional y laboral, menos estrés y problemas de salud pública, y la reducción de los desplazamientos que a su vez reduce la contaminación ambiental ligada al uso de transporte. No obstante, para algunos no es de recibo el considerable incremento de la jornada diaria. Con el actual sistema se queda en siete horas y 36 minutos. De aprobarse el plan de los liberales pasaría a las nueve horas y media. Digan ustedes mismos si ello erosiona o favorece la salud mental o la posibilidad de pasar más tiempo con sus hijos.

La 'semana valenciana'

A diferencia del caso belga, la semana laboral de cuatro días no la impulsa en Valencia el ala liberal. La llamada 'semana valenciana' se basa en un programa de incentivos al sector empresarial dotado con una partida de dinero público, 10 millones de euros en concreto. Ese dinero está dotado para que la productividad de las empresas que opten por esta nueva opción no se resienta; también a formación y a incentivar nuevos contratos.

La Generalitat de Ximo Puig cree que esta medida beneficiará a la creación de puestos de trabajo. No obstante, a diferencia del proyecto de Bélgica, las empresas valencianas no podrán repercutir la pérdida de horas de trabajo del día que se pierde en el resto de días operativos, con lo que a la práctica los empleados no podrán trabajar más de 32 horas a la semana. El tema ha reaparecido más recientemente, cuando Íñigo Errejón ha expuesto su proyecto en una reunión de trabajo al Partido Verde europeo, que en principio lo ve con buenos ojos.

Hoy en Bruselas reunidos con el Partido Verde Europeo: "Hemos contado el proyecto de semana laboral de 4 días que va a ponerse en marcha en España y el Partido Verde ha hecho suya nuestra su propuesta" 📺 @ierrejon 👇🏼 pic.twitter.com/2rhGIxvOfY — Más País (@MasPais_Es) October 25, 2021

Si les sorprende que Más País haya dado eco mediático nacional a una medida que autonómicamente ha impulsado Compromís en la Comunitat Valenciana lo entenderán mejor al saber que ambas formaciones son socias a nivel electoral. Por otro lado, Compromís y Més per Mallorca comparten numerosas sinergias. Probablemente era cuestión de tiempo que el proyecto valenciano saltara a nuestras Islas.

En el fondo de la iniciativa se halla la idea de reducir la jornada laboral sin que el bolsillo de los trabajadores se vacíe y sin que las empresas que apuestan por esta modernización de su estructura y organización sufran pérdidas económicas. Está por ver si Más País consigue que el Gobierno dote estas políticas de un ámbito estatal, con una partida concreta, en la línea del proyecto valenciano, estipulada en los Presupuestos Generales del Estado para 2022.