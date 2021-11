Ciudadanos Baleares descarta concurrir en listas con otros partidos

La coordinadora autonómica de Ciudadanos (Cs) Baleares y portavoz parlamentaria, Patricia Guasp, ha asegurado que su formación «no va a concurrir en listas con otros partidos porque sin Cs y sin los liberales no hay centro en España ni en Baleares». Según ha informado Guasp este sábado en declaraciones a los medios, durante la primera convención política de Cs en Baleares, «Cs no va a concurrir en listas con otros partidos, porque sin esta formación y sin los liberales no hay centro en España ni en esta comunidad autónoma, Baleares». Así, ha hecho hincapié, «es importante poner en valor el proyecto liberal y reivindicar que Cs es imprescindible».

A la convención del partido, a nivel autonómico, han acudido diversos representantes del partido, entre ellos, la dirigente Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, o Fernando Giner, portavoz parlamentario en Valencia.