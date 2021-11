Condenado a diez meses de cárcel un exprofesor del Madina Mayuqa por acoso

El Juzgado de lo Penal 4 de Palma ha condenado a diez meses de cárcel a un exprofesor del Madina Mayurqa por un delito de acoso hacia una compañera. La magistrada considera que el comportamiento del docente supuso una intromisión en la vida de su compañera no consentida y que provocó una situación de inquietud en la víctima. El acusado en el juicio comenzó a trabajar como orientador en el Madina Mayurqa en el otoño de 2019.

Conocía previamente a la víctima y, con el reencuentro, intentó un acercamiento a ella. En un primer episodio le dijo que se sentía atraído por ella y que estaba en ese momento en medio de un proceso judicial porque su expareja le había denunciado por maltrato psicológico. La denunciante le dejó claro que no tenía ningún interés en él. Pese a eso, el acusado comenzó a enviarle cartas, mensajes de móvil y correo electrónico. En total, en el proceso se han acreditado hasta nueve contactos diferentes a pesar de que la afectada, de forma reiterada, insistía a su compañero en que no quería que le dijera nada ni tener ningún tipo de contacto con él. En una de las ocasiones llegó a ir a su despacho con dos compañeras para dejarle claro que no quería saber nada de él ni que le enviara mensaje alguno.

La situación se mantuvo hasta noviembre de 2020, cuando, tras una nueva carta, la víctima acudió a denunciar lo ocurrido y el acusado fue arrestado por la Policía Nacional. En paralelo al procedimiento penal, la afectada denunció los hechos ante el centro y la Conselleria d’Educació que, finalmente sí abrió un expediente disciplinario al ahora acusado. La víctima ha denunciado de forma reiterada la pasividad de la administración y la inexistencia de protocolos contra el acoso en Educació.