Sa Dragonera estrena web

El Departamento de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Consell de Mallorca ha inaugurado una web que proporciona información del Parque Natural de sa Dragonera «para acercar la isla a la ciudadanía y preparar una visita de éxito». En nota de prensa, la institución insular ha explicado este viernes que la página de inicio consta de tres bloques de contenido: 'Visita el parque', 'Itinerarios' y 'Educación Ambiental'. Todo, con la intención de que la ciudadanía visite el Parque.

En este sentido, se ha optado por una estructura y distribución de los contenidos que permite al usuario conocer todo lo que ofrece el Parque Natural de sa Dragonera «de forma sencilla e intuitiva». La consellera insular de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Aurora Ribot, ha descrito la nueva web como «una herramienta de comunicación, información y de servicio» para que la gente «conozca todas las posibilidades que ofrece el Parque». Por su parte, el director insular de Medio Ambiente, Josep Manchado, ha señalado que la página recoge también «información importante sobre el patrimonio natural de sa Dragonera», donde el usuario encontrará «descripciones detalladas del litoral, de los bosques, de los cultivos y de los acantilados que forman parte de la isla».

Cuatro excursiones por Sa Dragonera

El Parque Natural de sa Dragonera ofrece un total de cuatro excursiones para recorrer y conocer sus faros: na Miranda, far de Tramuntana, far de Llebeig y el far de na Pòpia o del far Vell. Las características de cada ruta, así como su dificultad, duración y demás informaciones de interés se encontrarán en la sección 'Itinerarios'. Por su parte, el apartado «Historia» ofrece información sobre la historia de sa Dragonera desde un punto de vista cronológico. Uno de los recorridos empieza por la época talaiòtica y acaba en la actualidad del Parque, pasando por acontecimientos como la ocupación de la isla en 1977 para evitar que se convirtiera en una urbanización con un puerto deportivo, «una cita histórica importantísima para conocer el nacimiento del movimiento ecologista en Mallorca», han señalado. Por último, en la sección «Qué se puede hacer en el Parque», se recogen las normas del espacio, las opciones de ocio que ofrece, los plazos para pedir el permiso y todo lo que está prohibido.

• Aquí puede consultar esta nueva web.