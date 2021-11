Falta solo una semana para la celebración del Black Friday, que este año durará menos días que en ediciones anteriores y, además, los descuentos no serán tan agresivos. Así lo indicaron desde el pequeño y mediano comercio y grandes superficies de Balears. Aunque ya hay algunos establecimientos que han iniciado la campaña de descuentos, la mayoría esperaran a mediados o finales de la próxima semana, y los alargarán durante todo el fin de semana. Cabe recordar que el domingo 28 de noviembre es festivo de apertura comercial, por lo que las grandes superficies pueden abrir.

Esta tendencia no se ciñe solo a Baleares, sino que es general. A diferencia de años anteriores, no ha habido ningún aluvión de grandes anuncios desde principios de noviembre con motivo del Black Friday. El principal motivo es la crisis de los suministros, que afecta de forma especial a los productos tecnológicos, de los más demandados en estas fechas. Desde El Corte Inglés indicaron que los productos más nuevos de marcas como Samsung y Apple no tendrán descuento. El motivo es la falta de stock. Sin embargo, aseguraron que otros artículos tecnológicos sí que tendrán rebajas. Los grandes almacenes ofrecerán rebajas desde el lunes solo para los clientes que paguen con la tarjeta del centro en los departamentos de confección de entorno el 30 %. Los descuentos se extenderán al resto de público y departamentos a partir del jueves, aunque este año se impulsarán las bonificaciones para realizar compras durante el fin de semana. Se prevé una buena campaña de ventas, mejor que la del 2020, aunque sin alcanzar los resultados de 2019.

Las previsiones son las mismas que baraja el pequeño y mediano comercio. «Las ventas serán buenas, pero no como las del 2019. Hay que tener muy presente de dónde venimos», manifestó el presidente de Afedeco, Antoni Gayá. Coincidió con el presidente de Pimeco, Antoni Fuster, en que los descuentos oscilarán entre el 20 % y el 30 % y no prevén que en estos días se produzca ningún desabastecimiento generalizado pese a reconocer cierto temor al respecto. «Hay preocupación, sobre todo, por los productos de importación ya que llegan más tarde de lo habitual», indicó Fuster, quien añadió que con la reposiciones de artículos textiles que llegan desde la Península «no hay problemas». En este sentido, Gayá aseguró que este año será necesario un plus de previsión por parte del consumidor: «En principio, si determinados productos se encargan con cierta antelación, no habrá problemas».

Esta situación, que es de índole global, ha motivado a adelantar las compras de Navidad, aunque no de forma generalizada, según reconocen grandes y pequeños. De hecho, no prevén que esta situación motive un Black Friday compulsivo, algo que valoran positivamente. «Es mucho mejor esponjar las campañas de compras y que las calles de la ciudad estén animadas siempre», reconoció el presidente de Afedeco.

Bonos

Precisamente este esponjamiento se ha conseguido este año gracias a las campañas de bonos de Cort y Govern, que muchos ciudadanos han utilizado para realizar compras navideñas. Así lo constatan desde la juguetería La Industrial, donde ya venden artículos que antes no se despachaban hasta diciembre.

Las ventas de ropa funcionan a buen ritmo

Las ventas de ropa, calzado y complementos funcionan a buen ritmo pese a no tener descuentos. Esto se debe a la llegada del frío y al hecho de que mucha gente ha vuelto al trabajo presencial, al tiempo que han regresado los eventos. El año pasado, la actividad de ocio era mínima a final de año.

Los hoteles se suman a la campaña de ofertas

Las cadenas hoteleras vuelven a realizar ofertas este año con motivo del Black Friday. Meliá Hotels International lanzó ayer su campaña con descuentos y condiciones especiales durante los próximos diez días con la mirada puesta en la recuperación del sector y en un momento de levantamiento de las restricciones a la movilidad.

Impacto mínimo en el transporte de mercancías por ahora

El presidente de la Asociación de Transporte de Mercancías, Ezequiel Horrach, indicó que por ahora no se nota el impacto de las ventas online del Black Friday, algo que seguramente tendrá mayor repercusión en las próximas semanas, cuando llegarán los pedidos que se realicen durante estos días.