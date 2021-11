El IES Arxiduc, anfitrión Erasmus

El IES Arxiduc Lluís Salvador ha sido anfitrión durante unos días para tres centros educativos europeos - KØGE BUSINESS COLLEGE, de Dinamarca; SIAULIU SPORTO GIMNAZIJA, de Lituania, y la ESCOLA BÀSICA E SECUNDÀRIA BISPO D. MANUEL FERREIRA CABRA, de Portugal- con los que desarrolla el proyecto de Erasmus The Nature and Environment Connection through Volunteering. El instituto de Palma considera que la participación en este programa europeo es «relevante», especialmente por ser «una oportunidad para impulsar las perspectivas laboral y el desarrollo personal, además de ayudar al mundo educativo, a la formación y a la juventud a proporcionar una enseñanza y aprendizaje que doten a las personas de las capacidades necesarias para el mercado laboral y la sociedad actual y futura».

En el citado proyecto están involucrados un total de 28 alumnos y doce docentes. Durante una semana, los participantes de los centros de Lituania, Portugal y Dinamarca han visitado Mallorca, donde el IES, como anfitrión, ha organizado todo un programa completo de visitas y actividades. La primera jornada se desarrollaron entre los alumnos actividades relacionadas con el voluntariado Protecció del medi ambient al nostre país y un taller de proyectos El voluntariat fa més mal que bé?. Para finalizar los participantes trabajaron en un poster en el que reflejaron sus impresiones y pensamientos respecto a este mismo tema. El segundo día realizaron algunas visitas, entre ellas, a la Cartoixa de Valldemossa. Durante la estancia de los tres centros en la Isla también se llevo a cabo una acción de limpieza en la playa del Molinar, y posteriormente una clasificación y análisis de la basura de diferente tipo hallada. A lo largo de la semana, también se realizó una actividad para el conocimiento de la historia, cultura y tradiciones de Mallorca, visitante la Seu, el centro de la ciudad, Santa Eulàlia y Ajuntament. Los alumnos también se desplazaron a conocer Sóller y su puerto. Y, finalmente, se realizó un encuentro de coordinación, para decidir las fechas del próximo desplazamiento a Lituania. EL IES Arxiduc valora que «la oportunidad de participar en el programa Erasmus proporciona, tanto a alumnos cono al profesorado, un gran crecimiento académico, profesional y personal, además de una mejora considerable de las capacidades lingüísticas».