Més muestra su «incomodidad» por la remodelación del Consell

Més se distanció ayer del nombramiento de Sofía Alonso y Javier de Juan como nuevos consellers insulars socialistas. Ningún conseller ecosoberanista asistió a su toma de posesión. Oficialmente tanto Bel Busquets como Jaume Alzamora, ambos de Més, alegaron problemas de agenda para no asistir al acto. Pero fuentes del partido reconocen que están «incómodos» con la remodelación del equipo de gobierno insular.

Petición de dimisión

Hay que recordar que los consellers insulars de Més per Mallorca sumaron sus votos a los de la oposición para exigir a Catalina Cladera la destitución de la nueva presidenta del IMAS, Sofía Alonso, por haberse vacunado presuntamente antes de hora en su etapa como responsable de las políticas de atención a la tercera edad. Un asunto por el que incluso la Oficina Anticorrupció inició una investigación que aún no se ha cerrado. Por su parte, la nueva consellera insular de Derechos Sociales y presidenta del IMAS, Sofía Alonso, declaró este miércoles sentirse «tranquila» y no quiso ahondar en el tema. Defendió que en su momento ya dio «las explicaciones necesarias» y explicó que asume el cargo «con la mayor de las ilusiones».

Reforma socialista

Con la toma de posesión de Sofía Alonso como consellera insular de Asuntos Sociales y de Javier de Juan como nuevo responsable del área de Presidencia se hicieron efectivos los cambios en el organigrama del Consell que afecta sólo a las áreas socialistas. Desde Més reconocen que sus socios del PSOE tienen «margen y legitimidad» para hacerlos pero que no los comparten. Por eso se ausentaron en el acto de ayer.