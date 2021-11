Los distribuidores temen que se produzca un colapso de mercancías en Baleares a principios del mes de diciembre. El presidente de la Asociación de Distribuidores de Alimentos, Bebidas y productos de Limpieza (Aded), Bartolomé Servera, ha explicado que el motivo principal es la huelga de transportistas que se ha convocado a nivel nacional para los días 20, 21 y 22 de diciembre. Sin embargo, el colapso podría producirse antes, ya que los ciudadanos comenzarán a hacer acopio de productos para no quedarse sin ellos de cara a las fiestas de Navidad.

Servera ha hecho un llamamiento al Gobierno central, en general, y al Ministerio de Transportes, en particular, para que se siente a negociar con los transportistas y lleguen a un acuerdo que evite la huelga prevista en la víspera de las fiestas navideñas; el motivo principal de la protesta es la subida del precio del combustible. A su modo de ver, los transportistas tienen toda la razón en las reivindicaciones que están planteando, ya que -según ha argumentado- que las empresas están asumiendo todos los sobrecostes que se están produciendo.

El presidente de Aded ha explicado que a la amenaza de huelga hay que añadir que «hay millones de contenedores varados en los puertos de todo el mundo», así como la falta de microchips, claves en los productos tecnológicos y en sectores tan estratégicos para España como el de la automoción. Todo ello ya está provocando retrasos en la llegada de mercancías en todos los países del mundo. Los productos tecnológicos se encuentran entre los más afectados: nuevas tecnologías, juegos tecnologías, coches, etc.

Sin embargo, no son los únicos ya que los productos procedentes de Asia también están experimentando retrasos muy importantes. En este sentido, Servera ha precisado que toda la comida asiática, especialmente la japonesa y la thai -que son muy demandadas-, están experimentando retrasos muy significativos. Además, ha destacado que su precio se ha triplicado, con el añadido de que hasta que no se encuentran en destino los distribuidores no conocen su precio, con los perjuicios económicos que ello conlleva.

Ante esta situación, el presidente de Aded ha advertido que las próximas fiestas de Navidad pueden ser muy complicadas. Por ello, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno llegue a un acuerdo con los transportistas que permita desconvocar la huelga prevista entre el 20 y el 22 del próximo mes de diciembre. También he recriminado la enorme dependencia que el resto del mundo tiene de China. «Hemos confiado todo a que lo fabrique China», ha lamentado Servera.