Armengol insiste en que el Govern no está "»sobredimensionado"

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha insistido este martes, durante el pleno del Parlament, en que el Govern no está «sobredimensionado». Así lo ha defendido, en la sesión de control al Govern, ante una pregunta de la portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Patricia Guasp, quien ha cuestionado si cree que con los presupuestos de 2022 se da cumplimiento al compromiso para reducir la sobredimensión del organigrama de altos cargos y personal eventual del Ejecutivo balear. Armengol ha recordado que en el anterior Govern del PP había 174 altos cargos, mientras que ahora hay 199, 25 más. Sin embargo, ha subrayado que en estos momentos se gestionan 2.500 millones de euros más. «Hay una diferencia abismal con un Govern que no hizo nada y uno que ha hecho la mayor gestión de fondos públicos de la Historia. No puedo aceptar lo que dice», ha asegurado. Guasp, por su parte, ha alertado sobre que los Presupuestos para el 2022 «no cumplen con su compromiso de reducir en 15 cargos el organigrama sobredimensionado del Govern» y ha afeado que «diseñan la estructura institucional a su medida partidista y no pensando en mejorar la eficacia y eficiencia de la Administración».

«Para prestar unos servicios públicos de calidad no es necesario hinchar el gasto público aumentando altos cargos como nos intentan vender», ha lamentado Guasp y ha vuelto a exigir que «reduzcan el gasto político con dinero público, de todos, que es en lo único que sacan matrícula de honor» y que «explique en qué beneficia aumentar en un 40% los cargos a dedo». Pregunta de la diputada @PatriciaGuaspB (@CsBaleares) a la presidenta del @goib, @F_Armengol, relativa a pressuposts 2022 i la reducció de la sobredimensió de l’organigrama d’alts càrrecs i personal eventual del Govern pic.twitter.com/hWFKZypBA0 — Parlament de les Illes Balears (@ParlamentIB) November 16, 2021 Ante esto, la presidenta del Ejecutivo balear ha recordado a Guasp que precisamente desde Cs no piden la reducción de presupuesto para los Grupos Parlamentarios. Por ello, ha recalcado el trabajo de todo el Govern durante la pandemia con la gestión «de más recursos y trabajando 24 horas siete días a la semana».