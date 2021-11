La avalancha de solicitudes de becas comedor supera las previsiones del Govern

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha informado este martes de que la Conselleria de Educación ha recibido este curso más peticiones que nunca de ayudas de comedor, con 10.192, que han superado los 7 millones previstos para esta finalidad, abonará 8.265 de forma inmediata y las demás (1.927) después de la aprobación de los presupuestos para 2022.

A una pregunta del diputado de MÉS per Menorca, Josep Castells, en el pleno del Parlament, sobre el retraso en el pago de esas ayudas y la falta de fondos para afrontarlas todas, Armengol ha respondido que el Govern ha ido incrementando la partida para becas de comedor, de los 800.000 euros de 2015 a 7 millones este curso. Armengol ha admitido que han llegado más solicitudes que el año pasado, que sobrepasan los 7 millones presupuestados y «falta un millón para que, en cuanto haya crédito, poder llegar al cien por cien de las familias». Ha insistido en que «el compromiso del Govern es que el cien por cien de las familias con derecho a ello la cobrarán cuanto antes posible».

Castells ha lamentado que una «mala gestión» cause la sensación de que las ayudas no llegan y ha pedido un «impulso definitivo» para solucionar el plazo de gestión de las becas de comedor. El diputado menorquín ha asegurado que estas becas deberían estar resueltas en julio, algo que solo será posible si se permite la presentación de una declaración responsable por parte de las familias para poder percibirlas, como se ha hecho con las empresas por cuantías mucho mayores, y no excluyendo a los padres con deudas fiscales. Castells ha criticado además como un sinsentido que la existencia de estas becas siga dependiendo de el centro escolar tiene o no comedor y ha pedido combinarlo con la tarjeta monedero como se hizo durante la pandemia para esquivar este obstáculo.

Por último, el diputado menorquín ha pedido al Govern que se deje ayudar por los representantes de las familias porque todo sería más ágil. Armengol ha respondido a Castells que todas las propuestas son bienvenidas y le ha informado de que si se han recibido 10.192 solicitudes es porque este curso pueden entrar familias de más renta que antes. «Pagaremos de forma inmediata a las familias de más necesidades», se ha comprometido, y las ha cifrado en 8.265, a quienes se abonarán las becas de comedor con los 7 millones disponibles. «Y cuando haya crédito porque se haya aprobado el presupuesto se pagará el resto», ha agregado.