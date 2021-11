El portavoz del Govern, Iago Negueruela, ha hecho un llamamiento a las personas que aún no se han vacunado a que lo hagan cuanto antes con el fin de pasar unas Navidades dentro de una relativa normalidad. «No queremos hacer especulaciones, pero queremos tener una Navidad muy diferente a la del año pasado y por eso hacemos un llamamiento a la vacunación. Estamos trabajando para poder tener una Navidad normal», ha dicho el conseller, que insistió en pedir una «responsabilidad especial». El conseller ha afirmado que el Govern espera no tener que aprobar restricciones y ha incidido en que muchos empresarios del sector de la restauración ya están planificando los eventos para las próximas fiestas. «Vacunarse es un deber de la ciudadanía», ha insistido.

Negueruela ha destacado la complicada situación en la que se encuentran algunos países del entorno de las islas, con nuevas medidas restrictivas y confinamientos y ha recordado que tres de cada cuatro personas que están en la UCI no están vacunadas. «Lamentamos casos de fallecimiento de personas que no se han vacunado», señaló en referencia a la reciente muerte de un médico. «Seguimos en una situación complicada y queremos mantener el foco de que estamos abiertos en contraste con lo que pasa en otros países de nuestro entorno. No nos podemos permitir un 2022 que no tenga una temporada como toca y que no empiece cuando toca», ha señalado el conseller. «Tenemos que hacer todo el esfuerzo para que sea una temporada normal y la gente se incorpore a sus puestos de trabajo porque salimos de años muy duros para familias y trabajadores y ahora hay que tomar medidas para posicionarnos», ha dicho.