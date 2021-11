La Asociación de Usuarios y Usuarias del Tren ha presentado este lunes un total de 2.240 firmas con 25 peticiones en la Conselleria de Movilidad y Vivienda, con las que exigen que se mejoren los servicios de la red ferroviaria en Mallorca. La entidad denuncia que la declaración de emergencia climática en Baleares, la Ley balear contra el Cambio Climático y las declaraciones del Govern se contradicen con los hechos y piden que el tren sea la alternativa real al vehículo privado, por dar un gran servicio social y ser beneficioso para el medio ambiente. «No entendemos por qué el transporte público que es el más ecológico, más eficiente por tonelada transportada, que menos gases de efecto invernadero emite y más seguro no es favorecido por el Govern balear», ha dicho el portavoz de la asociación, Guillem Ramis, a las puertas de la Conselleria.

«En lo que es el problema más grave de emisión de gases contaminantes para el planeta, resulta que somos el lugar de España con más coches por habitante y que no se corresponde la política de Movilidad del Govern con las declaraciones que hacen», ha añadido y ha pedido una red de tren que cubra toda Mallorca. Ramis ha tildado de «parches» proyectos como la extensión del metro que «parecen más mediáticos que reales» porque «lo realmente necesario es una potente inversión que compense la desinversión de los últimos 60 años, que se han orientado a potenciar el coche».

La asociación acusa al Govern de estar «desmantelando» el ferrocarril de Mallorca, que llegaba a 33 localidades y en la actualidad solo alcanza 18, al mismo tiempo que la isla ha pasado de 40.000 vehículos privados a más de un millón.

Ramis ha afirmado que «las actuaciones de la administración en los últimos 60 años han ido a desmantelar el servicio ferroviario, que es el más eficiente y a favor del negocio de las autopistas, rotondas y todo lo que rodea el automóvil». A modo de ejemplo denuncian que, si está demostrado que el transporte sostenible es la combinación de tren y bicicleta, no se entiende que en Mallorca «hace 20 años que hay trenes que no admiten bicicletas, porque no hay trenes suficientes». «No cabemos y es incongruente con la ley de cambio climático y con la emergencia climática, porque no hay medidas concretas para cambiar el modelo de movilidad», ha resumido Ramis. «A veces para entrar personas con movilidad reducida, bicicletas y patinetes, es una odisea porque el tren es insuficiente», ha insistido. El documento que han registrado recopila «las 25 reivindicaciones más sentidas», como que baje el precio del billete sencillo, que los trenes tengan más capacidad y frecuencias y un ampliación del horario porque critican que, por ejemplo, no hay trenes para los trabajadores que empiezan la jornada en Palma antes de las 8 de la mañana ni para quienes terminan a las 22.

Reclaman también al Govern que haga una encuesta de satisfacción a los usuarios para conocer su opinión y critican que dé por bueno el nuevo sistema tarifario porque han bajado las quejas, cuando han disminuido por hartazgo. «Estamos cansados de que nos digan que es más barato cuando todos comprobamos que no es verdad y que sale más caro ir con la tarjeta monedero que antes», ha recalcado Ramis. Las firmas registradas este lunes son una primera tanda, que se sumará a las recabadas por usuarios de la part forana que no han podido entregarlas y que lo harán en los registros municipales para hacerlas llegar a la Conselleria. La asociación está segura de que si hubiera dado continuidad a la campaña durante más tiempo, podrían haber recogido más firmas. «No hemos encontrado a nadie que diga que lo hacen bien la empresa o el Govern ni que el servicio sea bueno».