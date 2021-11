El Govern no prevé de momento parques eólicos, aunque tampoco los descarta

El Govern dice no contar con solicitudes para la ejecución de proyectos de energía eólica o mareomotriz. No obstante, advierte de que «cualquier tipo de fuente renovable es importante para diversificar el mix renovable». La Conselleria de Transició Energètica no tiene constancia del interés por el desarrollo de instalaciones eólicas, ni eólicas marinas ni maremotrices. «Para estos proyectos se necesitan espacios donde el viento sea continuo y genere la suficiente fuerza para contar con este tipo de fuente renovable», señalan las fuentes consultadas, que, para clarificar que esta situación en Baleares sólo se da en dos zonas: la Serra de Tramuntana y el norte de Menorca. La primera queda completamente descartada al ser un espacio protegido y patrimonio de la Unesco.

En cuanto al norte de Menorca, el vicepresidente y consejero de Transició Energètica, Juan Pedro Yllanes, reconoce que la zona «podría ser pionera en energías marinas, ya que hemos de aprovechar todos los recursos a nuestro alcance para generar energía; uno de los objetivos de Balears, y de todo el mundo, es reducir la demanda energética». Yllanes, además, añade que «cualquier fuente que no sea fotovoltaica no se ha de descartar para diversificar las renovables en Baleares, pero se habrán de revisar y vigilar proyecto a proyecto para constatar su viabilidad y eficiencia». Sobre la energía mareomotriz, desde el Govern se apunta a que el balear «es un mar con poco oleaje y la evaluación que se ha hecho al respecto no otorga gran fuerza a este tipo de proyectos. Aún así, la tecnología avanza y con pocas olas ya se está consiguiendo generar energía. En definitiva, en un sistema de energías renovables tan dependiente de la fotovoltaica lo es del sol, pero no debemos menospreciar otras alterativas», inciden desde Transició Energètica. Actualmente, el único parque eólico existente en Baleares es el de es Milà en Menorca. Ubicado en Maó. El parque eólico de es Milà fue construido entre los años 2003 y 2004 y está formado por cuatro aerogeneradores.