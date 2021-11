A golpe de click uno puede hacerse con un pack de productos del día al media mañana o al final del día. Y rebajados. Es la fórmula que utilizan muchos comerciantes de las Islas, que querían dar salida a alimentos que, si no se podían conservar, terminaban en la basura. Hace dos años que comenzó su implantación en Baleares esta star up nacional y hasta el momento se han adherido 310 comercios de las Islas. Es el caso de Gustavo, propietario de UCO Bakery, en el centro de Palma, que se sumó hace unos meses al proyecto 'Too good to go', una app móvil que conecta a establecimientos con excedente diario de comida con usuarios que salvan esa comida de calidad a precio reducido para que no termine en la basura.

«Creo que ha sido idea acertada. No siempre me queda género, pero cuando hay excedente, lo subo a la app. No es que gane dinero con esto, pero al menos no lo tiramos a la basura, y ganamos clientes nuevos», explica el propietario de UCO Bakery. Imagen de la app Too good to go. ¿Cómo funciona el servicio? El usuario que se ha dado de alta en la aplicación puede ver los establecimientos que tiene alrededor en los que poder salvar sus packs a un precio que oscila entre los 2 y 5 euros. El contenido es sorpresa porque cada día será distinto según el excedente que haya tenido el establecimiento, «pero con la garantía de que todos los productos son frescos y de calidad y muchos de ellos han sido elaborados el mismo día», confirman Carlos García, responsable de comunicación de 'Too good to go'. Se paga a través de la aplicación y el pack se recoge en el establecimiento a la hora pactada. Imagen de la recogida de un pack en UCO Bakery. Foto: Jaume Morey La empresa calcula que desde Too good to go se implantó en Baleares se han salvado 100 toneladas de comida de acabar en la basura. Y esperan que el proyecto aumente en cuanto el Gobierno central apruebe la futura ley para combatir el desperdicio de alimentos, que contará con un plan de prevención para evitar el desperdicio; fomentar la venta de alimentos ‘feos’ y próximos a caducar; facilitar llevar a casa la comida sobrante del restaurante; adecuar las fechas de caducidad; y sanciones que van de los 6.000 a los 150.000 euros.