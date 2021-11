La borrasca Blas ha dejado en las últimas jornadas una ‘tormenta perfecta’. Lo que llegó hace una semana a Balears está a un paso de ser un ‘medicane’, según algunos expertos. Es decir un ciclón de carácter tropical que se origina en el Mediterráneo. No obstante, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, no ve «probable» ni «está nada claro» este fenómeno, aunque señala que el tiempo continuará adverso la jornada de hoy. «Todavía falta información para confirmarlo, pero su aspecto indica que se está transformando», explicó ayer a este medio el doctor en Física Agustí Jansà.

Por ahora, la borrasca sigue dejando el cielo encapotado y un gran cúmulo de precipitaciones. La jornada de ayer fue una de las más «profunda», como señaló la Aemet territorial. Las predicciones para hoy mantienen a Balears en alerta amarilla por lluvias intensas y fuerte viento, aunque de cara al fin de semana la situación mejorará. Algunos puntos de la Serra de Tramuntana, zona más afectada por Blas, ya superan lo 300 litros por metro cuadrado de los últimos tres días. La delegada de la Aemet en las Islas,María José Guerrero, informó que algunos puntos de la Serra acumulan más del doble (en Son Torrella) o más del triple (en Alfàbia) de las precipitaciones de todo un año. Solo en el día de ayer se superaron los 100 litros por metro cuadrado en algunos puntos. Por otra parte, para hoy se prevén rachas de viento en el sur de 70 km/h y hasta los 80 km/h en el norte. Las máximas se moverán entre los 17 y 19 grados y las mínimas no pasarán de los 14 grados.

Las lluvias acumuladas en estos días han producido un importante crecimiento en las reservas de agua en los embalses deCúber y el Gorg Blau, situados en la Serra, que se encontraban este jueves a un 52 % de sus capacidad. Esto representa un aumento de reservas de más del 15 % en un día y del 24 % en una semana, informaron desde Emaya. El nivel del Gorg Blau ha subido cinco metros desde la semana anterior y el de Cúber se elevó 2,3 metros. Tras meses sin caudal, también han brotado las fuentes de la Vila, Mestre Pere y En Baster. Sobre los incidentes, el Servicio de Emergencias 112 contabilizó alrededor de un centenar hasta el cierre de esta edición. La mayoría son leves y no han ocasionado daños personales. En Andratx, los bomberos tuvieron que acudir a un tramo de la carretera de s’Estret hacia s’Arracó para retirar un árbol desplomado. El Port d’Andratx también sufrió algunos daños materiales por el fuerte viento.

En Sóller, la tormenta dejó este jueves 225 litros por metro cuadrado, mientras que en Fornalutx se acumulaban unos 290 litros. Las lluvias intensas que empezaron el pasado lunes se han dejado notar. Todavía este jueves, los alumnos del colegio que sufrió inundaciones no habían podido acudir al centro. En este contexto, la Conselleria de Medi Ambient precintó el acceso a la finca de Gabellí Petit para evitar aglomeraciones de visitantes en ses Fonts Ufanes durante estos días. Mientras tanto, el Servicio de Seguridad Alimentaria advirtió que no deben consumirse los alimentos que se hayan mojado con aguas contaminadas y no esténdepositados dentro de envases herméticos.