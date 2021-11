Más de 500 profesionales sanitarios de primera línea aún no se han vacunado en Baleares

Medio millar de profesionales sanitarios de Baleares que están en primera línea de fuego sigue sin vacunarse contra la COVID casi un año después de que comenzara el proceso de inmunización. Según los datos facilitados por la Conselleria de Salut, las Islas tienen un total de 9.573 profesionales sanitarios en primera línea y hay 8.949 con la pauta completa. Eso significa que hay 624 profesionales que no están totalmente inmunizados todavía, pero la cifra más significativa es que hay otros 520 que no han recibido ninguna dosis, por lo que siguen sin estar vacunados. Son datos que incluyen a la sanidad pública y privada.

Se trata de un 6,6 por ciento del total de los sanitarios, una cifra muy similar a la que se da en otras comunidades autónomas. En septiembre, la media de sanitarios no vacunados en toda España era del 7 %. Esta misma semana ha fallecido un médico del hospital de Manacor que no se había vacunado y la Conselleria contabiliza en estos momentos una veintena de profesionales contagiados, aunque no significa que todos ellos no están vacunados. Los últimos datos que ha facilitado el Ministerio de Sanidad apuntan a que en las Islas han contraído la enfermedad un total de 1.809 profesionales.

A pesar de este rechazo a la vacuna de algunos profesionales, el Govern está satisfecho con los datos globales de vacunación entre este personal. Desde la Conselleria consideran que los resultados son muy buenos y apuntan a que el colectivo médico ha demostrado una vez más su «compromiso para poner fin a la pandemia. «En primera línea están prácticamente todos los profesionales vacunados, porque entendemos que los que han iniciado la vacunación completarán la pauta y por ello nos regimos por el 94,5 por ciento», apuntan desde la Conselleria de Salut.

Lo que no está claro es a qué se debe que haya profesionales sanitarios que no quieran vacunarse. El Govern explica que puede deberse a varios motivos, como el hecho de que algunos que ya han contraído la enfermedad no se hayan inoculado la vacuna o que no hayan querido vacunarse por alguna contraindicación médica. El Govern no puede obligar al personal a vacunarse porque la normativa estatal no lo permite. El Consell de Govern aprobó en un primer momento un decreto ley que facultaba a la consellera de Salut, Patricia Gómez, a elaborar un listado con el personal que debería vacunarse de forma obligatoria. Sin embargo, aquella medida no se llegó a poner en marcha porque el Gobierno central avisó al Govern que no tenía competencias para hacerlo y alertó con la posibilidad de crear una comisión bilateral antes de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por no respetar las competencias propias.