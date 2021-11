Las farmacias de Baleares tienen desabastecimiento de algunos productos, según ha conformado el presidente del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Baleares (COFIB), Antoni Real. No obstante, ha hecho un llamamiento a la calma, ya que en todos los casos hay sustitutos con el mismo principio activo pero de otro laboratorios. «Hay otros iguales para sustituirlos», ha manifestado. De este modo, los ciudadanos prácticamente no lo notarán a no ser que quieran adquirir un producto de una de las marcas específicas que se están viendo afectadas.

Algunos de los productos que no se pueden adquirir en las farmacias de las Islas son Efferalgan, Trankimazin, Afluón, alguna Paraoxetina (antidepresivos) y algunos antibióticos. También ha afectado el hecho de que se han retirado medicamentos antihipertensivos (concretamente varios lotes de Coaprovel y de Karvezide comercializados por Sanofi), ya que se han detectado impurezas por encima del límite aceptado ya que se han detectado. No obstante, Real ha insistido en que todos ellos tienen sustitutos con los mismos principios activos pero fabricados por otros laboratorios. Además, ha puntualizado que se trata de una situación que se está dando en el conjunto de España. El presidente del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Baleares ha explicado que el desabastecimiento de estos productos concretos no tiene nada que ver con la pandemia ni con la crisis de desabastecimiento que están produciendo otros sectores. En este sentido, ha recordado que se trata de situaciones recurrentes con los productos farmacéuticos y ha puntualizado que ha habido otras ocasiones con mayor desabastecimiento. En estos momentos se desconoce cuando se volverán a encontrar estos productos en las farmacias de las Islas.