El PP pide 362 millones más para Balears en los Presupuestos de Sánchez

El PP presentará enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para que el Gobierno destine a Balears 362 millones más de los que figuran en las cuentas que presentó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. «Nuestra obligación es defender intereses del Estado ante unos presupuestos malos para España y pésimos para Balears», señaló la presidenta del PP balear y diputada de esta formación en el Congreso, Marga Prohens. Una de las enmiendas más importantes es la que prevé destinar 146 millones a inversiones en carreteras. «Presentamos una enmienda para recuperar el dinero de carreteras que Armengol no tenía que haber dejado perder nunca», señaló Prohens.

El convenio de 2004

Con esta enmienda, el PP propone recuperar los 80 millones de euros correspondientes al convenio que se firmó en el año 2004 al que se suman otras cantidades para todas las Islas correspondiente a la primera anualidad del nuevo convenio. Prohens anunció que el PP no votará a favor de la enmienda presentada por Podemos para que llegue dinero de carreteras porque en ella no figura ni un euro para Eivissa, donde gobierna el PP. «La enmienda de Podemos es puro sectarismo porque pide dinero para carreteras solo donde gobierna», dijo la diputada ‘popular’. Además del dinero para carreteras, las enmiendas prevén una inversión de 146 millones para la red de saneamiento de las Islas, 16 millones para aumentar el plus de residencia a los funcionarios del Estado en Balears y 8 millones para la mejora de paseos marítimos.

Las enmiendas

También hay 6,2 millones para justicia, con un nuevo juzgado de violencia de género en Mallorca, 4,4 millones más en seguridad con sistemas de radar de inmigración irregular en Menorca y Formentera y 0’5 millones para un plan de prevención de menores tuteladas, además de una petición de que el Gobierno ceda a Palma los terrenos de Son Busquets.

«La foto de Raixa fue una noticia fake y un engaño fabricado desde Moncloa y el Consolat», dijo Prohens en relación al factor de insularidad. Negó que Balears esté por encima de la media en inversiones, como dijeron el Govern y la delegada del Gobierno. «Si cogemos los mismos conceptos, Balears recibe 303 euros por habitante frente a los 500 de la media de España». «Armengol es la delegada del sanchismo en Balears», opinó.