Un nuevo libro desgrana la vida y la obra de Josep Massot i Muntaner

David Ginard Féron, historiador y profesor de la UIB, es el autor del libro Josep Massot i Muntaner, el combat per la història. Un volumen que a través de una larga entrevista recorre la biografía del historiador, erudito, editor y monje mallorquín en Montserrat. Se trata de un nuevo título de la colección En Diàleg que edita Lleonard Muntaner. En el libro se abordan aspectos muy variados de la biografía y la vasta obra científica de Josep Massot pero la parte central del volumen se dedica a sus aportaciones referidas a la Guerra Civil y el franquismo. «Los estudios de Massot sobre el período que va de 1936 al 1939 han hecho que Balears sea uno de los territorios de España mejor estudiados, sus libros han alcanzado un importante impacto internacional y constituyen un modelo tanto por su rigor metodológico como por su construcción estilística», explicó David Ginard durante la presentación que ayer se celebró en el Arxiu del Regne de Mallorca.

Aunque Josep Massot i Muntaner no pudo asistir al acto, sí que participó mediante un vídeo en el que dió las gracias a todas las personas que han hecho posible la edición y confesó que tuvo ciertas reticencias a la hora de participar en el libro. «Ciertamente me ha costado mucho decidirme, por el pudor que me genera confesarme en público y por exceso de trabajo que siempre tengo», confesó Massot en su mensaje. Sin embargo, además de sus aportaciones como investigador y director de Publicacions de l’Abadia de Montserrat, David Ginard destacó «el papel de Josep Massot como impulsor de otros investigadores, tanto historiadores como filólogos de todos los territorios de habla catalana».

Participaron en la presentación la editora Maria Muntaner, el exconseller de Cultura y profesor recientemente jubilado, Damià Pons; además de Lila Thomàs, que habló en nombre de las Fundacions Darder-Mascaró. A la presentación acudieron la vicepresidenta del Consell, Bel Busquets, y la directora general de Coordinación, Isabel Castro; el escritor Sebastià Alzamora; el regidor de Palma Llorenç Carrió, entre otras personalidades que no quisieron perderse el acto que se convirtió en un homenaje a Josep Massot i Muntaner.