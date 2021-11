El periodista Nicolás Castellano de la Cadena SER es especialista en contenidos sobre inmigración, cooperación y desarrollo. En 2015 cubrió, entre otros grandes acontecimientos, la mayor catástrofe de la inmigración por vía irregular marítima desde África a Europa. El próximo martes, 16 de noviembre, participará en la mesa redonda que organiza el Club Ultima Hora para abordar la realidad migratoria, mayoritariamente protagonizada por mujeres con niños. Ilustrará así un fenómeno que arrastra situaciones como la trata y la explotación sexual.

Estamos frente al año más negro y letal en flujos migratorios y ahora vemos algo insólito: rutas aéreas migratorias.





—De momento estamos frente a un hecho aislado, nunca se había visto un episodio así, pero no podría decir todavía que se trate de un fenómeno. Parece ser que el grupo de chicos se había organizado para hacer parada en Europa, pero por los aeropuertos llegan inmigrantes que consiguen quedarse. El 99 % de las llegadas que se producen, que tienen un periplo migratorio, lo hacen como falsos turistas. ¿Por qué hemos convertido el deseo de uno de quedarse en un país en una carrera de obstáculos? ¿Por qué hemos dificultado en los últimos 35 años la movilidad humana? Esa realidad del joven magrebí llegando en patera solo representa el 1 % de la realidad migratoria desde 1995.

¿Cuál está siendo la respuesta de los países europeos?



—Vemos cómo los países vulneran los Derechos Humanos con las devoluciones en caliente. Intentan hacernos creer que lo que hacen es correcto porque hay una amenaza. Las migraciones no se pueden explicar con eslóganes gruesos. Las migraciones se han producido, se producen y se producirán siempre. Yo fui de los que creyó que la imagen del niño turco Alan Kurdi iba a generar un gran cambio. Todos los gobernantes dijeron tras eso que tomarían medidas y sin embargo esa reacción no se produjo. España incumple también los derechos fundamentales de las personas. El hecho de ser migrante no significa que sea un sujeto con menos derechos.

¿Ser mujer y migrante es una doble discriminación?





—Se ha visto un aumento de mujeres con niños que lo que hacen es destapar el fenómeno de la trata, de la explotación sexual, uno de los grandes negocios del mundo. Las cifras de desplazamientos llega a los 80 millones, la feminización es tal que representan la mitad de las migraciones. Muchas de las que llegan a las pateras han sufrido muchas vulneraciones por el camino, son explotadas o víctimas de la trata, o violadas.