Baleares es la penúltima comunidad autónoma de España con un porcentaje menor de población vacunada, ya que sólo Melilla tiene menos población diana vacunada con la pauta completa contra la COVID-19. En concreto, el 82,32 por ciento de la población diana de las Islas tiene la pauta completa de vacunación, según la información facilitada por la Conselleria de Salut (en la web del Ministerio de Sanidad, que no tiene el dato tan actualizado, se informa del 81,5 por ciento), frente al 88,8 por ciento de la media nacional. Galicia, con el 93,3 % de población diana vacunada con la pauta completa, lidera este ránking.

Ante esta situación, cabe preguntarse por qué en las Islas hay menos personas vacunadas contra el coronavirus. El portavoz autonómico de enfermedades infecciosas, Javier Arranz, ha informado en una entrevista concedida a Onda Cero Mallorca que el IB-Salut está realizando un estudio para conocer los motivos por los que hay una parte de la población diana de las Islas que se niega a inocularse. En este sentido, ha destacado que el 90 % de las personas que están ingresadas en la UCI con COVID-19 no están vacunadas.

El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March, considera que «la situación de la vacunación en Baleares es muy mejorable. La realidad es que estamos a varios puntos de distancia del resto de España. Ante ello, pensaba que era necesario y creo que lo sigue siendo, conocer los motivos por los cuales algunas personas no se han vacunado». Por ello, ha planteado «la necesidad de investigar con métodos cualitativos dichos motivos que nos acercaran a una realidad y que no habláramos o hiciéramos en función de lo que pensamos sino en función de lo que dicen y piensan las personas no vacunadas. Yo creo que es necesario avanzar sobre la idea que se tiene en estos momentos en Baleares, de que hay mucha gente que no se ha vacunado porque está empadronada y no vive aquí y que hay muchos problemas de los sistemas de información. Yo creo que esta es una parte de la visión del tema».

Sin embargo, considera que «no todo puede ser eso. Por tanto creo necesario avanzar en conocer mejor los qué y por qué y a partir de ello tomar la decisiones que permitan incrementar el número de personas vacunadas en Baleares». A su modo de ver, «los que no se vacunan son algunos negacionistas, muchos dudosos y otros con la infección reciente». March pensaba que «alguna gente en Baleares se vacunaría cuando terminara la temporada de verano en hoteles y restaurantes, pero la cuestión es que la situación no termina de mejorar».

El epidemiólogo Maties Torrent sostiene que es muy difícil identificar un motivo claro por el que la población de las Islas se ha vacunado menos contra la COVID-19 que la media nacional. No obstante, sí cree que hay algunas hipótesis, aunque no están confirmadas. Una de ellas podrían ser los negacionistas o los que tienen dudas sobre si hacerlo; otra podría ser los ingleses y ciudadanos del este que viven en las Islas y son más reacios a vacunarse, aunque estos tienen un peso muy limitado en el conjunto de la población.

A su modo de ver, «independientemente del motivo hay que hacer todo lo posible para incrementar el porcentaje de vacunación». En este sentido, advierte que si continúan subiendo los contagios de coronavirus «podemos pasar un invierno muy duro». Por ello, insiste en la importancia de tomar medidas para incentivar la vacunación y avisa que «con la COVID-19 no hay inmunidad de grupo ni habrá, los no vacunados seguirán estando siempre en riesgo».