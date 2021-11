El portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas, Javier Arranz, no descarta recomendar que se aplique nuevas restricciones de cara a las fiestas de Navidad, con la finalidad de frenar la propagación de la COVID-19. En declaraciones realizadas a Onda Cero Mallorca ha asegurado que «es posible que a lo mejor recomendase retomar algunas restricciones si vemos que es posible que vaya a venir una nueva ola en esas fechas».

Al ser preguntado que de qué tipo serían esas restricciones ha respondido que serían algunas de las que ya se han aplicado antes, como «reducir algún tipo de aforo o algún tipo de reunión, más que nada el disminuir aglomeración. Esto por un lado, pero por otro a lo mejor podría estar bien el incentivar esa vacunación de alguna manera». Una medida podría ser la obligatoriedad de presentar el pasaporte COVID para poder acceder a los locales de restauración.

No obstante, Arranz se ha mostrado optimista y ha asegurado que si el incremento semanal de contagios se mantiene en el 11 % es posible que no llegue a producirse la sexta ola. En este punto ha advertido que esto quedará supeditado a los comportamientos sociales en el Black Friday, el puente de diciembre y Navidad. «Black Friday que siempre genera muchísimo movimiento de personas, entrada en locales interiores. Después entramos de lleno en el puente de diciembre, también una fecha de riesgo por esa movilidad, mayores agrupaciones familiares, de personas y después entramos en la Navidad. Es decir, si continuásemos como estamos ahora, más o menos, hasta Navidad podríamos no entrar en una sexta ola. La realidad es que esos comportamientos sociales son los que van a hacer depender si realmente vamos a entrar en una nueva ola o no».