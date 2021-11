El GOB cree «insuficientes» las limitaciones de AENA en Son Sant Joan

El GOB celebra que el Ministerio de Transición Ecológica haya limitado a Aena el número máximo de operaciones por hora que se pueden realizar en el aeropuerto de Palma, aunque mantenga las previsiones de incremento de pasajeros a cerca de 30 millones en 2026, pero lo considera insuficiente para atender a la situación de emergencia climática.

Después de que el BOE publicara este martes la declaración de impacto ambiental de la remodelación del aeropuerto de Palma, resuelta por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico, el GOB ha celebrado en un comunicado que incluya varios condicionantes, pero advierte de que no los considera suficientes.

La entidad recuerda que la Plataforma contra la ampliación del aeropuerto de Palma llevó a cabo una campaña masiva de recogida de alegaciones en contra del aumento de la capacidad operativa y de pasajeros del aeropuerto de Son Sant Joan que implicaba la remodelación.

La plataforma proclama que Mallorca «no necesita ni quiere un aumento de la capacidad del aeropuerto dadas las circunstancias de emergencia climática y ecosocial», por lo que el GOB considera positivo que la resolución del Ministerio incluya dos concidionantes, aunque no sean suficientes.

El GOB cree positivo que obligue a Aena a instalar placas fotovoltaicas en las instalaciones propias de Son Sant Joan para cubrir las necesidades de autoconsumo, «desmontando así la cuestión del parque fotovoltaico de Son Bonet» a más 5 kilómetros de distancia.

El rechazo del ministerio se suma a que el Consejo de Industria no declaró estratégico este proyecto de planta fotovoltaica en el espacio libre de Son Bonet, donde los vecindarios reivindican un pulmón verde.

El GOB también cree significativo que la remodelación no pueda acarrear un incremento de la actual capacidad operativa máxima del aeropuerto, que se mantendrá las 66 operaciones por hora, cuando el nuevo plan Director lo situaba en 100.

Según el grupo ecologista la actual capacidad operativa máxima «ya es muy elevada y ha provocado las situaciones de saturación y masificación turística y sobrecarga en los recursos y en las infraestructuras».

Advierten de que con dicha capacidad operativa máxima, al no ser diaria, Aena podrá seguir incrementando el número de pasajeros de acuerdo con sus previsiones de cerca de 30 millones para 2026, por lo que «es una limitación importante pero no suficiente».

El GOB cree necesario que el Ministerio inste a AENA a revisar los instrumentos de planificación futura a la baja para asegurar que no aumentará la presión sobre el territorio.

Destaca el trabajo de las entidades sociales y el posicionamiento de instituciones y partidos, que ha hecho que el Ministerio atendiera los conflictos de intereses de Aena en relación a la emergencia climática y la realidad territorial de Mallorca, pero pide «un paso más allá y revisar a la baja las previsiones de crecimiento» con los que Aena planifica sus inversiones.