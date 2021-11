El inicio del curso escolar supone, entre otras cosas, la llegada de una serie de enfermedades infecciosas que se han convertido en habituales cada otoño.

El doctor Joan Figuerola, jefe del Servicio de Pediatría de Son Espases, explica que las enfermedades más habituales durante las primeras semanas del curso escolar son el resfriado común, la bronquitis, la neumonía, la otitis y la gastroenteritis. Además, precisa que también se ha convertido en habitual el virus 'boca, manos, pies'. «En los últimos años hay epidemias más frecuentes, pero se desconocen los motivos», manifiesta.

Figuerola añade que los virus respiratorios afectan a los niños, especialmente, en los meses de noviembre y diciembre, con un repunte en marzo. Este año no ha sido así, pero el pasado mes de julio apareció un pico bastante importante.

En este punto, argumenta que los virus ayudan a los más pequeños a ir mejorando sus defensas. Así, las enfermedades son más frecuentes en los tres primeros años de vida, a partir de esa edad disminuyen y a los 6 años ya prácticamente tienen el mismo sistema inmune que los adultos, por lo que es menos probable que contraigan dolencias infecciosas.

¿Influye el colegio en la propagación de los virus?

Preguntado por si el inicio del curso escolar puede influir en la propagación de los virus, el jefe del Servicio de Pediatría de Son Espases considera que sí, ya que el hecho de que haya muchos niños en una clase facilita los contagios. Sin embargo, también deja la puerta abierta a que se trate de una casualidad.

¿Qué hacer si aparece la fiebre?

En el caso de que aparezca la fiebre, la regla general es no dar medicamentos hasta los 38,5º si el niño no está mal. No obstante, precisa que puede haber casos en los que es necesario dar algún fármaco a partir de los 37,5º y otros en los que se puede esperar hasta los 39º. «El medicamento se tiene que dar cuando es necesario; hay enfermedades como los catarros o la mayoría de virus que no tienen tratamiento», expone el facultativo.