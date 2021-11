Més quiere ser la «casa común» de la izquierda

Més da el paso. Los estatutos que los ecosoberanistas prevén aprobar en el congreso que celebrarán a finales de este mes convertirán a los hasta ahora socios de la coalición en un nuevo partido político. Se trata de «un paso importante porque nos convertimos en la casa común de las formaciones políticas de izquierdas en Mallorca», explica el actual coordinador general, Antoni Noguera. Aprobar esos estatutos, las ponencias políticas y dejar los mandos de Més en manos de una nueva coordinadora que genere consenso entre las diversas sensibilidades de la formación son los principales retos de Noguera antes de dejar el timón de Més en el próximo congreso.

1. Un nuevo partido que suma todas las marcas

Los estatutos del nuevo partido en el que Més per Mallorca se convertirá después del congreso lo definen como «la continuación natural de la coalición entre PSM-Entesa, Iniciativa-Verds y Esquerra Republicana a Mallorca». Los estatutos reconocen también como parte del nuevo partido las marcas locales de Més en Artà, Sant Joan, Felanitx, Puigpunyent, Santa Margalida y Sencelles. Para considerarse plenamente integrados, todas las formaciones que están en la actual coalición de Més per Mallorca tendrán que haber aprobado su integración durante el próximo año.

2. Partidos asociados y puertas abiertas

Més deja abierta la puerta a «otros partidos políticos», ya sean «partidos de ámbito local o nuevos partidos que puedan surgir en el espacio de la izquierda mallorquina», explica el coordinador general de Més, Antoni Noguera. El proceso de adhesión, «se iniciará con la solicitud del partido que quiera adherirse a la Comisión Ejecutiva de Més», que tendrá que elaborar un protocolo de adhesión. En el caso de partidos locales, las agrupaciones municipales de Més tendrán que estar a favor de la integración. Finalmente la suma de los posibles nuevos partidos a las siglas de Més tendrá que ser aprobada en la asamblea general, que forman todos los militantes y simpatizantes.

3. Una formación plural, verde y feminista

Més per Mallorca «reconoce y asume» en los estatutos del nuevo partido en que se convierte que en la organización existen «opciones políticas, ideológicas y organizativas en el ámbito de la izquierda, el socialismo, el mallorquinismo político, el soberanismo, el feminismo y la izquierda verde y ecologista, así como diferentes formulaciones estratégicas enmarcadas en el ejercicio de autodeterminación de los pueblos».

4. Coalición para el Congreso de los Diputados

Més per Mallorca no esconde que prevé conformar una coalición con Més per Menorca y Ara Eivissa para presentarse conjuntamente a las elecciones generales. Los nuevos estatutos, además, prevén la posibilidad de sumar esfuerzos con esas y otras marcas en el Parlament y en el Congreso «con el fin de coincidir en un mismo grupo parlamentario». Més tampoco descarta «participar en otras acciones en el ámbito de los Països Catalans». En el caso de las elecciones europeas el partido «tiene como referentes el Partido Verde Europeo y la Alianza Libre Europea».

5. La asamblea decide, es el órgano de decisión

Los estatutos fijan la Asamblea de Més como el principal órgano de decisión política y el «órgano supremo de debate y toma de decisiones». Para evitar decepciones entre la militancia, como la que ocurrió con la formación del Govern en 2019, serán lo militantes y simpatizantes en Asamblea los encargados de ratificar los acuerdos con otras fuerzas políticas, las listas electorales, los acuerdos de gobierno en el Consolat o el Consell de Mallorca, los nombramientos de consellers u otros cargos asimilables. Los integrantes de la asamblea tendrán que debatir y ratificar mediante voto secreto en urna, las propuestas que en ese sentido haga la Comisión Ejecutiva de Més. Unas propuestas que se considerarán aprobadas cuando obtengan al menos dos tercios de los votos favorables.

6. Consenso, discrepancia y la voz de la mayoría

Las decisiones de Més per Mallorca, según sus nuevos estatutos, «se toman a partir de la búsqueda de un consenso». En el supuesto que ese consenso sea imposible «las decisiones se determinan por mayorías». Aún así los nuevos estatutos también garantizan «el derecho de las posiciones minoritarias a su defensa pública».