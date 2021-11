Patrick Duchemin, uno de los principales condenados por la estafa de la ‘operación Relámpago’ por las dobles ventas de solares en Andratx, busca revancha. Durante meses el empresario anunció que estaba dispuesto a tirar de la manta y desvelar el nombre de un socio misterioso que, según sostiene, le estafó a él en un negocio particular. Amenazó con hacerlo si no se le pagaba un dinero que supuestamente le debían. Finalmente lo hizo y presentó una querella contra un hotelero por delitos de falsedad, estafa y delito fiscal. Operación fallida: tanto el Juzgado de Instrucción como la Audiencia Provincial inadmiten esta denuncia porque no hay ni una sola prueba que respalde el relato de Duchemin.

En el ‘caso Dobles Ventas’ se condenó a una decena de personas por una estafa millonaria en el Port d’Andratx que implicaba a un bufete de abogados de Palma. Duchemin fue condenado como uno de los cabecillas de la trama. Ahora, según su versión, afirma que un hotelero le debe 250.000 euros por la concesión de un chiringuito en la playa de Illetas. Duchemin aportó al juzgado dos grabaciones de conversaciones suyas con el hotelero. El juez desestimó que aportara indicio alguno más allá de «una grabación clandestina en un despacho de abogados durante el transcurso de una negociación». La defensa del hotelero denunció en el juzgado cuál era la intención de la querella de Duchemin: el mismo día que se presentó se envió una copia al denunciado para informarle e invitarle a negociar. El asunto terminó en la Audiencia Provincial que confirmó el archivo de la querella: «No existen principios de prueba». No es la primera vez que Duchemin acude a los tribunales tras su salida de la cárcel. Hace meses presentó una demanda contra un antiguo abogado suyo al que reprochaba no haberle devuelto un cheque que debía ser destinado a su defensa. El asunto quedó en nada una vez que el letrado aportó el documento que probaba que sí le había entregado esa cantidad. La venganza de Duchemin, de momento, va de fracaso en fracaso.