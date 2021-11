Entidades de la sociedad civil se movilizan para diseñar el futuro

«¿Es posible arreglar algo sin cambiar el sistema?». Esa fue la pregunta que, desde el público, alguien planteó durante la presentación en sociedad del documento ‘El futur que volem’, elaborado por el Fòrum de la Societat Civil y que recoge propuestas y ejes de actuación para avanzar a un nuevo modelo económico para Balears.

El documento parte de un amplio debate que se inició en julio de 2020, «cuando el mundo entero parecía haberse quedado en stand by por una pandemia», según recordó su coordinadora, Cristina Llorente en durante el acto de presentación. Esta destacó la pluralidad del Fòrum, representado por una veintena de asociaciones.

Este jueves, respondiendo a las preguntas y presentando propuestas para «la transición al cambio de modelo», estaban –además de Llorente–, Maria Lluïsa Dubón (Palma XXI), Amadeu Corbera (GOB), Jordi Mora (PIMEM) y Pep Lluís García (CCOO). Estos dos últimos se atrevieron a responder a la pregunta sobre si se puede arreglar algo sin cambiar el sistema. Y ambos, desde planteamientos diferentes, no dijeron ni que sí ni que no. Pero que había que intentarlo y que el proyecto no es de un día para otro aunque el cambio de modelo es inevitable.

Público siguiendo la intervenciones.

Llorente aseguró: «Estamos en un momento de transición y es hora de que la sociedad civil se movilice y plantee sus estrategia a quienes gobiernan». Una copia de ese documento ha sido remitido al Parlament.

La ‘hoja de ruta’ del Fòrum de la Societat Civil plantea acciones encaminadas a reconvertir el sector turístico, impulsar el sector primario y considerarlo estratégico, garantizar la soberanía energética, fortalecer la sanidad, la educación y los servicios sociales, impulsar la cultura, gararantizar el derecho a la vivienda, impulsar una renta básica universal y fortalecer el papel de las personas mayores.

En líneas generales, explican, se trata de hacer posible un cambio que vaya más allá de lo cotidiano y que tenga en cuenta que no se puede esperar más. Tampoco la Tierra.