Los Cantaires per la Llibertat celebran su 200º acto reivindicativo

Los Cantaires per la Llibertat, un grupo de simpatizantes de la independencia de los Països Catalans y los políticos presos catalanes, celebraron ayer por la noche su cantada número 200 con una marcha reivindicativa por las calles de Palma. Unas 40 personas participaron en una manifestación en la que se pudieron ver banderas independentistas. Los participantes entonaron las letras de canciones como El cant del ocells, Els Segadors o La Balanguera. También se pudieron oír consignas como ‘Li diuen democràcia i no ho es’, ‘Presos polítics amnistia’, ‘Indepèndencia’ o ‘Llibertat Valtònic y Pablo Hasél’.

Poco después de iniciar el recorrido, un joven se encaró con uno de los integrantes de la comitiva y le intentó quitar la bandera que llevaba. Forcejearon y una agente de policía los separó y tomó los datos del espontáneo. No se registraron más incidentes en el transcurso de la marcha. La protesta salió de la Plaça de Cort, continuó por la calle Colom, la Plaça Major, la calle Sant Miquel y terminó en la Plaça d’Espanya. Durante el itinerario, los manifestantes se pararon en varios enclaves para interpretar diferentes melodías. Aniversario Fany Marí y Manel Domènech son dos de los impulsores de las Cantades per la Llibertat, que se expresan mediante la música desde hace 200 semanas. Marí y Domènech recuerdan que «esta iniciativa nació como una página de Facebook en Catalunya. Esto nació en Internet cuando encerraron a los presos políticos, como una idea de cantar delante de los Ajuntaments El cant del ocells de Pau Casals. Esta acción es un símbolo de lo que comporta esta melodía. Hemos ido customizando las letras y variando la música de alguno de los temas», explican orgullosos. «Después de 200 ediciones podemos decir que la iniciativa ha ido muy bien», coinciden Marí y Domènech. Marí apunta que «el primer día yo no sabía si tendría éxito y quedé muy sorprendida y contenta de ver tanta gente reunida. Lo interesante es que el grupo se ha consolidado. Desde aquí apoyamos a los más de 3.300 imputados por diversas acusaciones injustas. Seguiremos con las Cantades hasta que esto se solucione».