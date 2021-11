Més refuerza el discurso soberanista ante el congreso de su renovación

La ponencia política de Més que marca el horizonte de la formación para los próximos años refuerza los postulados soberanistas y reclama más independencia política y económica. La formación celebró ayer un Consell Polític para validar las ponencias que se debatirán en la asamblea que celebrarán a finales de este mes y en la que también deberá elegirse un nuevo coordinador.

Se trata de la primera reunión celebrada por la formación tras las primarias que ganó Lluís Apesteguia y que provocaron el anunció de que el actual coordinador, Antoni Noguera, no optará a este puesto al entender que debe ocuparlo una mujer. Los dos sectores de Més ya han iniciado contactos para tratar de consensuar una dirección que no despierte recelos, pero en estos momentos señalan que es prematura hablar de las personas que se pondrán el frente de la formación.

El documento que se debatirá en la asamblea los días 25 y 26 de noviembre constata que las instituciones de Balears no tienen prácticamente capacidad para adoptar decisiones que puedan influir en la economía de las islas. «Las Islas no tienen el control de puertos y aeropuertos, no pueden influir en las políticas laborales, no controlan las costas y no tienen capacidad de concertar directamente con la Unión Europea», afirma el documento.

Señala que, mientras partidos, instituciones y asociaciones de Balears debaten cómo se puede salir de la crisis o cómo debe ser la Mallorca de las próximas décadas, «otros, capitales internacionales, nos están construyendo el futuro».

El documento de estrategia política lamenta que el poder autonómico esté subordinado al Estado y a la Unión Europea y reafirma que, ante esa realidad, «no queda más remedio que asumir, con todas sus consecuencias, que para conseguir un cambio de modelo económico, ecológico y social necesitamos más soberanía política y ecológica».

Ley de Consells

En este contexto, los ecosoberanistas entienden que debe aprovecharse el debate de la Ley de Consell para abordar la estructura interna, así como reforzar el papel de los ayuntamientos. El candidato de los soberanistas al Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, destacó que Més camina hacia la consolidación definitiva de su proyecto, con una marca estable. Reclamó políticas «valientes, de izquierdas, soberanistas, ecologistas y feministas».