El PP ha denunciado este jueves que el Programa de Infancia y Familia del IMAS no atiende a los menores con un expediente abierto de protección que requieren de un acompañamiento y atención psicológica. El portavoz popular en el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha asegurado que «no se entiende que el IMAS, que presume de priorizar la atención especializada a los menores, no proteja a un menor con una situación psicosocial complicada».

Galmés ha explicado que «ante la dejadez de los responsables del Consell de Mallorca, orientadores educativos y educadores sociales de colegios e institutos de Palma se han puesto en contacto con nosotros para denunciar la ineficiencia del servicio».

En este sentido, ha argumentado que «actualmente un profesional atiende a una media de 30 menores al año y tenemos constancia de que el servicio se deniega por saturación». Galmés se ha preguntado «¿cómo puede estar saturado un servicio que según consta en la memoria de 2020 funciona de maravilla». A su modo de ver, «el Consell de Mallorca debería explicar si se debe a una falta de profesionales».

Ante esta situación, el PP presentará en el pleno de la semana que viene, una pregunta dirigida al conseller insular de Derechos Sociales y presidente del IMAS, Javier de Juan, para que responda sobre «qué criterio técnico se sigue para denegar la atención especializada a un menor con necesidad urgente de protección».

El portavoz del PP en el Consell critica que «el IMAS teniendo más dinero que nunca no lo destine en ayudar a este colectivo tan sensible y vulnerable». No se puede permitir que los niños de Mallorca en situación de riesgo no sean debidamente atendidos, el IMAS no intervenga y no realice un trabajo de protección coordinado y real con los centros educativos».