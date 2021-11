El Govern no declarará «estratégico» el proyecto del parque fotovoltaico de Son Bonet

El Consejo de la Industria ha decidido no proponer la declaración de proyecto industrial estratégico para el proyecto de parque fotovoltaico en Son Bonet (Marratxí), atendiendo a que cuenta con un informe desfavorable por parte del Ayuntamiento y que no incluye ninguna medida compensatoria adicional que implique un valor añadido para la declaración como estratégico.

Así lo ha anunciado la Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática en una nota de prensa. En cambio, sí se ha propuesto declarar estratégico el parque fotovoltaico Mallorca Sostenible en Bunyola, que generará 40 MW.

Parque de Son Bonet

En el caso de Son Bonet, un proyecto presentado por Aena, consiste en la instalación de un parque fotovoltaico de 19.391 kWp en los terrenos del aeropuerto de Son Bonet.

Con una ocupación total de 19,89 hectáreas, prevé la instalación fotovoltaica de 32.318 paneles solares de 600 Wp de potencia unitaria, 95 inversores de 185 kVA cada uno, cuatro centros de transformación de transformación y una subestación de entrega y medida. La evacuación de la energía generada se llevaría a cabo mediante una línea soterrada en la subestación de Son Orlandis.

El vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Juan Pedro Yllanes, ha recordado el «alto rechazo social al proyecto». «Entendemos que el territorio a ocupar es de uso social, y creemos que debe garantizarse este uso cerca de los núcleos de población», ha dicho.

Además, Yllanes ha recordado que Aena «puede instalar placas solares en sus edificios, como en el Aeropuerto de Son Sant Joan, así como cubrir aparcamientos para potenciar el autoconsumo».

Por su parte, el director general de Energía y Cambio Climático, Pep Malagrava, ha aseverado que nunca antes habían tenido «más de 1.500 alegaciones» a un proyecto fotovoltaico. «Los parques fotovoltaicos que no cuenten con un mínimo consenso y no aporten un valor añadido al de la generación de energía renovable no pueden ser estratégicos para la Comunidad», ha sentenciado.

El director general de Política Industrial, Antoni Morro, ha recordado que «una condición 'sine qua non' a la hora de otorgar a un proyecto la condición de proyecto industrial estratégico pasa por contar con el visto bueno de las autoridades municipales».

Mallorca Sostenible en Bunyola

Sí ha obtenido la propuesta de declaración como estratégico el proyecto de parque fotovoltaico Mallorca Sostenible, previsto en Bunyola, que generará 40 MW, el equivalente al abastecimiento de 12.000 familias.

La Conselleria ha incidido en que este proyecto generará cerca de 400 puestos de trabajo en fase de ejecución (270 directos y 120 indirectos) y un total de 15 puestos nuevos de trabajo durante la fase de operación.

Yllanes ha recalcado que el parque se ubicará en una zona industrializada, el polígono de Ses Veles, lo que junto con la propuesta de almacenamiento se ha considerado un factor esencial en la evaluación. Por su parte, Malagrava ha valorado que el parque combinará usos agrícola y energético y contribuirá a los objetivos de lucha contra el cambio climático.

El proyecto consiste en la instalación de 79.920 paneles solares de 500 Wp de potencia unitaria, 187 inversores de 185 kW cada uno y seis centros de transformación de 6.660 KVA que generarán una potencia total de 39.960 kWp y 34.650 kWn. Asimismo, incorporará la instalación de baterías de almacenamiento de 80 MWh.

La ocupación de superficie será de 32,22 hectáreas y llegará hasta las 79 gracias a los usos y soluciones de apicultura y agrícolas que se aplicarán. La evacuación de la energía generada se prevé mediante una línea subterránea hasta la subestación Son Reus.