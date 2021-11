Historias de gente valiente

El Palacio de Congresos acogerá el próximo 9 de noviembre, de 10.00 horas a 14.00 horas, la nueva edición de la Fundación Lo que de Verdad Importa, que cumple diez años en Mallorca. Para esta cita, se han programado las historias de la actriz Sandra Blázquez, la atleta Sara Andrés y los hermanos Sergio y Juanma Aznárez. Todavía hay entradas disponibles y también se podrá seguir vía streaming.

La directora de Proyectos de la Fundación Lo que de Verdad Importa, Carolina Barrantes, señala que «estas tres historias están llenas de esperanza, superación y solidaridad. Valores que necesitamos ahora mismo y van a remover los corazones de los espectadores».

Se trata de una de las ediciones más emblemáticas, sobre todo por su décimo aniversario en Balears, después de que el 2020 no pudiera celebrarse por la pandemia.

Los eventos que la Fundación organiza cada año buscan aproximar historias de superación a un público joven, de entre 16 y 25 años de edad.

Sara Andrés, atleta paralímpica: «Al principio, veía el deporte como un ‘hobby’ pero empecé a competir y descubrí mi pasión»

Sara Andrés es una atleta paralímpica con multitud de títulos mundiales. El último, su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. A pesar de los éxitos, hubo una vez en que Sara llegó al fondo del hoyo. En 2011 tuvo un accidente en el que perdió sus piernas. Un día, con mucho proceso terapéutico, escaló el pozo y volvió a sonreír.

No es la primera vez que cuenta su historia de superación en Lo que de Verdad Importa. Empezó hace dos años. «Tenía 25 años cuando ocurrió el accidente. Fue un cambio radical. Al principio lo vi todo como una pesadilla de la que no podía salir. Es duro. Pero luego todos esos prejuicios y miedos que tenía se van con ayuda», relata.

Sara Andrés no empezó a competir hasta tiempo después. A pesar de ello, el deporte siempre había estado en su vida: «Cuando me amputaron las piernas, veía el deporte como un hobby, por superarme a mí misma y recuperar la musculatura. Pero empecé a competir y veía que se me daba bien. He descubierto mi pasión», asegura.

Todas esas dificultades y aprendizajes que ha experimentado los transmitirá al público de Mallorca, el próximo día 9. «Con mi ejemplo, muchos niños con los mismos problemas han visto que hay salida y que puede ser el deporte o un estudio o profesión que amen. Y también va dirigido a quienes no han sufrido, para que les sirva de mensaje para valorar más las cosas».

Porque Sara Andrés, cuando se sube al escenario, aparte de enseñar y dar lecciones de vida, dice que también aprende mucho: «me sirve de terapia compartirlo».

Sandra Blázquez, actriz y cofundadora de Idea Libre: «Con la ONG en Kenia, la vida me ha cambiado de forma radical»

Un viaje a Marruecos le cambió la vida por completo. Conoció al pequeño Ryan en un orfanato y en unas condiciones de extrema pobreza. La historia del niño impulsó tanto a la actriz Sandra Blázquez como a su compañera María Fabregas a hacer algo para ayudar a los más necesitados porque, como explica en conversación telefónica, «el camino para salir de la pobreza es la educación». En un viaje a Kenia (África) conocieron a muchos niños en la misma situación que el pequeño Ryan.

En 2014 establecieron en Kenia la ONG Idea Libre y en 2016 empezaron con la construcción de una escuela infantil. Con el proyecto, «la vida me ha cambiado radicalmente y también se la hemos cambiado a los niños. Por ejemplo, ellos comían cada dos días y ahora lo hacen cada día, aprenden, escriben». María y Sandra, aunque viven en Madrid, pasan uno de cada tres meses en Kenia. Una de sus funciones también es conseguir financiación para el colegio.

Experiencia

Sandra Blázquez compagina su trabajo en la fundación con su profesión artística. La reconocemos por los papeles que hizo en series como Física o Química, Tierra de Lobos o Servir y Proteger. Es la primera vez que participará como ponente de Lo que de Verdad Importa, el próximo 9 de noviembre, y asegura sentir «muchas ganas por esta oportunidad».

La madrileña explicará el camino que emprendió y qué aprendizaje vital extrae. «Desde niña soy actriz y mi vida siempre ha estado enfocada a ello. Y de repente la forma de ver la vida me cambia y también mis preferencias», señala. Aunque la escuela en Kenia todavía no está terminada, ya cuenta con ocho aulas y da cobertura a 207 niños.

Todo este camino que ha emprendido lo cuenta además en su libro Me dije `hazlo´ y lo hice, publicado en 2020. «Ha habido momentos muy duros y por uno en concreto decidí escribir este libro», adelanta. Además, el público podrá conocer, en primer persona, cómo fue enfrentarse a esa decisión: «Desde que conocí a Ryan, fui a por todas porque me prometí que lo haría».

Su mensaje para los jóvenes será claro: «Si no hacemos nada, nada va a cambiar».

Sergio y Juanma Aznárez, hermanos: «Mi hermano Sergio es un compañero de viaje como ninguno»

Sergio y Juanma Aznárez se llevan un año de diferencia. Tienen 36 y 37 años y son procedentes de Cuenca. Sergio nació ciego y a los seis años le diagnosticaron autismo. La infancia fue difícil para él, pero su hermano nunca le ha soltado la mano. En 2013 le quiso hacer el mejor regalo a su hermano: un documental donde Sergio hablara de su vida y sus aventuras. La filmación salió en 2015 bajo el título La sonrisa verdadera (disponible en Filmin) y retrata un viaje desde Cuenca a Marruecos. «Fue nuestra primera aventura juntos durante un mes y pico», explica Juanma.

Y es que Sergio y Juanma son un gran equipo que recorren el mundo en una bicicleta tándem. No es la primera vez que cuentan su historia vital en Lo que de Verdad Importa. Una de las novedades que explicarán es la creación de la Asociación Be MY Brother en 2019. Con ella, quieren transmitir el lema de que «es posible lo imposible». «Con la asociación queremos estimular el ocio y el deporte con personas con discapacidad», dice. Su proyecto vital también la cuenta en su libro, La Sonrisa verdadera.

Complicidad

«La infancia de Sergio ha sido complicada. Pero recuerdo positivamente que nuestro padre nos enseñó que Sergio era especial y al final, a nosotros, nos hacía también especiales». Para Juanma, su hermano es sinónimo de «valentía, pureza y bondad y con una fuerza de voluntad grande, que consigue lo que se propone».

Ambos han viajado en bicicleta por Cuba en plena pandemia. En otra ocasión lo hicieron por Estados Unidos, que recorrieron durante tres meses o Francia. «Sergio es un compañero de viaje como ninguno», asegura su hermano Juanma.

Sus aventuras han trascendido y gracias a ello han ayudado a más personas con discapacidad. Su mensaje será este cuando se suban al escenario del Palacio de Congresos.