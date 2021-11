World Travel Market 2021 descafeinada en un querer y no poder que ha puesto en jaque a toda la industria turística internacional. El premier Boris Johnson no ha tenido en cuenta el impacto de una feria de estas características a nivel económico en la capital británica, de ahí que sus denostadas listas rojas y ámbar solo han provocado confusión y dejado fuera a países en los que el mercado británico es prioritario. La mala gestión de la COVID, con el paso del tiempo, pondrá a cada uno en su lugar. El sentir general es que la feria Fitur-Madrid de mayo pasado resalta, aún más, el trabajo realizado por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio para conseguir reactivar una industria clave para el PIB español.

La ministra Reyes Maroto tampoco tuvo pelos en la lengua en su contacto con los medios de comunicación a la hora de valorar la actitud del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2013, que dirige Ione Belarra, con los problemas de los viajes del Imserso. «Que se resuelvan cuanto antes, porque este tipo de viajes son viajes para la desestacionalización, aunque entiendo que tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias del mercado», afirmó Maroto. El CEO de World2Meet, Gabriel Subías, también incidió en esta cuestión en Londres y espera su pronta resolución para colaborar con Mundiplan.

En lo extraoficial los controles de acceso a la feria de Londres son muy estrictos, pero la permisividad en el interior con las mascarillas roza el mayor de los despropósitos. No hay medida, como tampoco lo hay con la estrategia de Marruecos, Cuba, Túnez, Turquía, Egipto y resto de destinos vacacionales, que están en la feria de forma simbólica y pendientes de toda una serie de coyunturas políticas, turísticas y medioambientales que van a mediatizar su futuro en 2022. Sorprende que este año no tengan estand propio cadenas como Iberostar y Meliá, que en otras ediciones han servido como punto de encuentro con toda la industria turística internacional. Solamente la cadena Palladium de la familia Matutes ha mantenido el tipo. Iberostar se ha limitado a un mesa en el estand de Balears para ultimar acuerdos o tener contactos con los clientes británicos. Y no es de extrañar, porque los pasillos de los pabellones aparecen desvencijados, sin visitantes y con muchos espacios libres. La opinión generalizada es que Fitur fue un ejemplo que no han seguido los organizadores de la feria de Londres y que esperan que copie la ITB de Berlín de marzo próximo. La miradas están puestas en la feria alemana por ser clave para esta industria.