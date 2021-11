El Govern se endeudará en más de 1.200 millones en 2022 para pagar sus deudas

El proyecto de Presupuestos que aprobará esta semana el Consell de Govern comenzó a elaborarse en el mes de julio y no estará definitivamente aprobado hasta el mes de diciembre, cuando el Parlament dé el visto bueno definitivo. En principio, la izquierda cuenta con los votos suficientes para su aprobación, aunque necesitará del apoyo de los dos diputados de Més per Menorca, que no forman parte del Govern y, por lo tanto, no están vinculados al pacto de aprobación de las cuentas. No obstante no se esperan sorpresas en esta sentido.