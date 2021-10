La coordinadora de la estrategia del ictus en Baleares y neuróloga de Son Espases, Carmen Jiménez, recuerda por el Día Mundial del Ictus, que se celebró este viernes, que «el cerebro es más frágil de lo que imaginamos» pero que una enfermedad como esta se puede prevenir, tratar y superar. Así, enfatiza en una actuación precoz ante la presencia de síntomas.

¿Qué factores pueden favorecer el ictus?

—El ictus es una enfermedad cerebrovascular. Aunque un marcador de riesgo es la edad, que no se puede modificar, los factores que sí se pueden evitar son un estilo de vida no saludable, fumar, la obesidad y el sedentarismo. Adoptar una vida saludable es fundamental para controlar los factores de riesgo. Por ejemplo, comer una dieta sana con poca sal o no consumir alcohol. El estrés es otra implicación.

¿Afecta igual a hombres que a mujeres?

—El ictus es la primera causa de muerte en mujeres y la tercera en hombres en España. En ellas, afecta de manera diferente porque hay factores de riesgo más característicos como la fibrilación auricular, además de factores hormonales que pueden repercutir en el ictus.

¿Cuántas personas hay diagnosticadas en Baleares?

—En 2019, en esta comunidad hubo 2.628 altas por ictus. Las cifras de 2020 todavía no las tenemos, pero cada año hay en torno a 2.500 ictus en las Islas.

¿Y ha aumentado el diagnóstico en los últimos años?

—Para esta enfermedad se calcula que va a aumentar. Una de cada cuatro personas padecerá ictus en su vida y ya se ha calculado que para 2030 se prevé hasta un 34 % de incremento, sobre todo relacionado con el envejecimiento de la población.

¿Cuáles son los síntomas?

—La pérdida de la fuerza en el brazo o en el costado del cuerpo; si se nos tuerce la boca también es otro síntoma fácil de reconocer. La imposibilidad de hablar o comprender o la pérdida de sensibilidad en la cara, brazo o pierna. También son síntomas la pérdida de la visión en un ojo, en la mitad del campo visual o completa. Y, finalmente, incapacidad para caminar y el dolor de cabeza muy intenso. Ante todo esto, hay que llamar al 061.

¿La actuación preventiva es importante para evitar la discapacidad?

—Muchos pacientes quedan asintomáticos pero también otros muchos acaban con discapacidad. Hasta un 80 % de los ictus se pueden prevenir si evitamos los factores de riesgo. El primer paso es reconocer el síntoma y llamar rápido al 061. Cada minuto que se retrasa al abrir una arteria que está obstruida o cerrada mueren dos millones de neuronas.