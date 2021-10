Salut hace un llamamiento a vacunarse contra la gripe para evitar una epidemia más intensa que la de años anteriores. La campaña de inmunización arranca en Baleares el próximo 4 de noviembre con el doble pinchazo, los mayores de 70 años recibirán en un brazo la dosis de refuerzo contra la COVID y, en el otro, la antigripal. «Hay que convencer a la gente de la importancia de vacunarse contra la gripe, es la única manera de proteger a la población de riesgo», apunta Jordi Reina, jefe de Virología de Son Espases.

Las autoridades sanitarias temen que la epidemia gripal de esta temporada sea más grave que en años anteriores, después de que en 2020 prácticamente no hubiera casos. «El año pasado no hubo casos y los sistemas inmunitarios pueden estar más desprotegidos, no hay casi nadie inmunizado. Ahora estamos viendo muchos resfriados y la gripe no sabemos como va a actuar, hay que estar expectantes», explica el doctor. El objetivo de Baleares es superar las coberturas de vacunación del año pasado, que rondaron el 45 % de los citados a inyectarse el fármaco. «Son cifras muy bajas», lamenta Reina. La meta del Ministerio de Sanidad y la de la Conselleria de Salut es llegar al 75 % de los mayores de 65 años, el mismo porcentaje que pretende alcanzar con los sanitarios (que el año pasado solo fue del 30 %) y, al menos, un 60 % en embarazadas y personas de riesgo por enfermedades crónicas.

Las recomendaciones aprobadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud hacen énfasis en aumentar las coberturas «debido al efecto sinérgico observado entre el virus de la gripe y el SARS-CoV-2». En este mismo sentido, Reina explica que «los casos de coinfección de COVID y gripe multiplican por dos el riesgo de muerte». Aunque a día 28 de octubre en Baleares todavía no se ha detectado ningún caso de gripe, las autoridades sanitarias se muestran a la expectativa.

El Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha emitido una nota esta semana advirtiendo de que esta temporada puede ser especialmente grave para los mayores. Ya se ha observado la circulación de una variante del virus en Croacia con mayor presencia que la normal en esta época, que afecta de forma más fuerte a los mayores. «Las detecciones tempranas del subtipo A (H3N2) son una indicación de que la próxima temporada de gripe podría afectar más a las personas mayores, por ello, es más importante que nunca vacunar y estar atentos a su comportamiento», explica el especialista en virología.

Mascarilla hasta primavera, como mínimo

«Se ha adelantado la época invernal y hemos dejado la mascarilla en exteriores, eso ha provocado una explosión de virus respiratorios, sobre todo en niños y niñas, que han llenado consultas de pediatría estas últimas semanas. Hay más resfriados y catarros», asegura el especialista.

Reina explica que el aumento de casos de virus respiratorios se produce en un momento en el que la pandemia del coronavirus remite. Es entonces cuando empiezan a atacar otros virus. «Las medidas restrictivas que evitaban el contacto social para no trasmitir la COVID, como la mascarilla y el distanciamiento social, han ido apagando al resto de virus. Ahora que hemos abandonado muchas de ellas, los virus vuelven a repuntar», explica el experto. La aparición de catarros, resfriados y bronquiolitis evidencian que los virus han vuelto este otoño y se quedarán durante todo el invierno. Es el resultado de la relajación de las restricciones y los expertos avisan: «la mascarilla no hay que tocarla como mínimo hasta primavera, nos va a ayudar».