El STEI Intersindical convoca para este jueves una huelga en todas las administraciones públicas en defensa de la estabilidad de los trabajadores que están en abuso de temporalidad.

En un comunicado de prensa, el sindicato ha asegurado que en las administraciones de las Islas trabajan como interinas en fraude de ley más de 15.000 personas, que acumulan años de trabajo sin que los puestos que ocupan hayan salido nunca a oferta pública de empleo.

«La responsabilidad es de las administraciones que han hecho contratos y nombramientos en fraude de ley, pero también de las leyes de presupuestos del Estado, que año tras año han puesto restricciones a las ofertas públicas, condenando a miles de personas a la precariedad», han señalado desde el STEI.

El sindicato ha apuntado que el proyecto de ley que se tramita ahora en las Cortes Generales y que sustituirá al Real Decreto-ley conocido como 'Icetazo' «puede poner punto a todo esto». «Ahora es el momento de presionar para que se resuelva por la vía política una situación de abuso de temporalidad que los tribunales europeos han denunciado», han indicado.

En atención a esta problemática, el STEI Intersindical pide que, de momento se detengan todas las ofertas públicas de empleo de todas las administraciones. El próximo viernes pedirá a la Mesa Sectorial de Educación que no se aprueben las ofertas de empleo para los años 2022, 2023 y 2024 y que no se convoquen oposiciones mientras el proyecto de ley no determine una solución al abuso de temporalidad.