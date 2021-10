Medi Ambient recomendó a la organización de la carrera que  evite la Canaleta en el futuro

La Conselleria de Medi Ambient recomendó a los organizadores de la carrera de montaña Mallorca 5000 Sky que, en futuras ediciones, busquen una alternativa a la Canaleta de Massanella en aras de su valor patrimonial.

El desarrollo de la prueba, de máxima exigencia física y celebrada el pasado sábado entre Sóller y Pollença, incluyó la Canaleta de Massanella en uno de sus tramos, lo que no ha sido del agrado de integrantes del colectivo de excursionistas al considerar poco conveniente que este elemento del patrimonio de la ingeniería tradicional (siglo XVIII) y restaurado en 2011 soporte en pocas horas el paso de más de 200 deportistas, «todo ello sin ánimo de criminalizar a nadie», han querido subrayar los senderistas.

Fuentes de Medi Ambient han explicado que «la carrera fue autorizada, después de una consulta al Departament de Patrimoni del Consell de Mallorca, siempre que el tramo de la Canaleta fuese cubierto andando, no corriendo, en lo que se llama un tramo neutralizado. Los agentes de Medi Ambient supervisaron el cumplimiento de este condicionante. No consta ningún incumplimiento. En todo caso, se recomendó a la organización que, en futuras ediciones, presente un recorrido alternativo a la Canaleta». Aun así, existen fotografías que atestiguan que, al superarse el punto llamado sa Foradada, numerosos participantes se pusieron a correr sobre la Canaleta.

Por su parte, la directora insular de Patrimoni del Consell, Kika Coll, señaló que «el tramo de la Canaleta era un tramo neutralizado, es decir, había que recorrerlo andando. Tendremos que valorar en el futuro si el tramo neutralizado debe ampliarse».

El comité organizador de la Mallorca 5000 Sky quiso puntualizar que «la prueba contaba con las autorizaciones del Consell de Mallorca y de la Conselleria de Medi Ambient. Los proyectos técnico y medioambiental preveían los tramos neutralizados, entre ellos el de la Canaleta de Massanella, para preservar determinados elementos, naturales o no. En esos tramos había árbitros, técnicos de Medi Ambient y voluntarios para vigilar el cumplimiento del requisito de los tramos neutralizados, señalados con carteles. Si algún participante no cumplía, se le podía sancionar. En cualquier caso, no se produjo ningún tipo de masificación en ese tramo ni en ningún otro».

La organización destacó que «la prueba es una carrera de montaña totalmente sostenible y cumple con las más altas exigencias en cuanto a normativa medioambiental: no hay plásticos, la comida se entrega en envases sostenibles, se producen cero residuos en el paraje natural, los residuos se separan por tipología en los lugares de avituallamiento y se genera el mínimo ruido posible para evitar cualquier tipo de daño natural, incluyendo la fauna. Se sanciona a cualquier participante que, en un hipotético caso, no cumpliera con todo ello».