El recién proclamado cabeza de lista de Més per Mallorca al Parlament en 2023, Lluís Apesteguia, cree que el resultado de las primarias de este domingo son reflejo de que el partido «no se siente correspondido en el conjunto de políticas del Govern».

Así se ha expresado Apesteguia en una entrevista, en la que ha insistido en que se hacen «políticas fantásticas» desde las Consellerias de Més pero los militantes no se sienten «reflejados en el resto».

Por ello, para el que también es alcalde de Deià, el resultado de las primarias es «un mensaje» tanto a los socios como a nivel interno, un mensaje con el que Més se «reivindica a sí mismo».

Además, Apesteguia ha considerado que «ha habido ciertos momentos» en los que ha sido «evidente» que en el Govern que preside la socialista Francina Armengol pesaba más la lealtad al PSOE que al territorio.

«Cuando el Gobierno estatal anuncia que incumplirá la ley que tendría que compensar el sobrecoste de la insularidad a la ciudadanía de Baleares, que el Govern no lo impugne en el Tribunal Constitucional no lo entiendo desde otra perspectiva que no sea priorizar la lealtad de partido a la de país», ha ejemplificado.

En este sentido, desde MÉS quieren que se le reconozca un mayor peso en el Govern para poder impulsar políticas no sólo sectoriales, sino «globalmente». «Sin Més no habría habido pacto», ha recordado Apesteguia, que entre los anhelos de los ecosoberanistas ha apuntado a un mayor autogobierno, mejor financiación, recuperación del uso social del catalán y la transformación del modelo económico.

Con todo, Apesteguia ha indicado que se deberá realizar un «análisis riguroso» respecto al cumplimiento de los acuerdos --o si están «en vías de cumplirse»--, teniendo en cuenta no obstante cómo la pandemia de coronavirus ha alterado las agendas políticas.

Así, preguntado por una posible ruptura del 'Pacte', el candidato ha señalado que si esa evaluación llevase a la conclusión de que los acuerdos no se están cumpliendo, se tendrían que contemplar «todos los escenarios». En cualquier caso, Apesteguia ha puntualizado que «si el pacto se está cumpliendo, Més es un partido serio». «Todos los socios quieren un pacto si se cumple», ha dicho.

Por otra parte, Apesteguia ha manifestado que se siente «cómodo» con la estructura actual por la que hay un coordinador diferenciado de los cabezas de lista, si bien ha recordado que es una cuestión que se dirimirá en un congreso el próximo mes. «A nivel personal me siento cómodo con estas responsabilidades y liderazgos compartidos», ha dicho.

Igualmente, el candidato de MÉS al Parlament ha explicado que todavía no ha tenido ocasión de hablar con su rival en las primarias, la alcaldesa de Esporles, Maria Ramon, sobre una posible integración en las listas. «Considero que Maria es una gran alcaldesa y que debe formar parte del futuro de MÉS; no sé desde qué responsabilidad, pero personalmente y colectivamente se la ha de tener en cuenta», ha dicho.

En el horizonte, Apesteguia sitúa «ganar las elecciones» como principal objetivo, y en un plazo menos lejano ha hablado de «recorrer todo el territorio de punta a punta» para hacer «que el liderazgo dentro del conjunto de izquierdas sea posible en 2023».