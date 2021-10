El coordinador de MÉS per Mallorca, Antoni Noguera, ha felicitado, este domingo, a los candidatos que se han presentado a las primarias de la formación ecosoberanista, a quienes ha calificado de «ejemplo» por «un proceso muy digno y elegante entre compañeros», y a quienes ha pedido «consenso» tras conocerse los resultados.

Antoni Noguera ha asegurado que un proceso de primarias «es siempre complejo». Por ello, ha querido agradecer a la Comisión de Primarias y a los trabajadores de MÉS per Mallorca su trabajo en estas semanas que ha durado.

En esta línea, también ha agradecido a los cuatro candidatos a las primarias de MÉS per Mallorca --el alcalde de Deià, Lluis Apesteguia; la alcaldesa de Esporles, Maria Ramon; la consellera insular de Cultura, Patrimonio y Política Lingüística, Bel Busquets, y el conseller insular de Promoción Económica y Desarrollo Local de Mallorca y exalcalde de Artà, Jaume Alzamora-- por un proceso «muy digno y elegante».

A los cuatro candidatos, asimismo, después de haberse conocido los resultados de las primarias, que, ha destacado, «son muy igualados», les ha pedido «consenso» para poder afrontar los próximos pasos del partido, como el Congreso que tendrá lugar el próximo noviembre.

Respecto al futuro Congreso, el coordinador de MÉS per Mallorca ha considerado que el partido «debe salir de el mismo reforzado, unido, con consenso y planteamientos ambiciosos». «El partido traslada su apoyo total a los candidatos elegidos y se pone a disposición de las agrupaciones para mejorar los resultados de 2019», ha asegurado en esta línea Noguera, quien ha advertido que «esto no se conseguirán si no es desde la unidad y el consenso».

Por ello, ha pedido «un esfuerzo colectivo para que el Congreso de MÉS del próximo mes noviembre sea el inicio para mejorar resultados electorales y ser el partido soberanista de izquierdas, ecologista y feminista referente de este país». «En el mes de noviembre viene el segundo paso para volver a ganar», ha sentenciado.