MÉS per Mallorca celebra este domingo primarias para escoger a los cabezas de lista al Parlament y al Consell de Mallorca de cara a las elecciones de 2023. Tanto en el caso de la lista a la Cámara autonómica como a la institución insular, la militancia y los simpatizantes deberán escoger entre dos candidaturas.

Este domingo, MÉS-Estimam Palma también celebra primarias aunque al Consistorio palmesano se ha registrado una candidatura conjunta. En el caso del Parlament el primer puesto de la lista se lo disputan dos alcaldes: Maria Ramon, alcaldesa de Esporles, y Lluís Apesteguia, alcalde de Deià.

Ramon anunció su candidatura bajo el lema 'Un país amb futur' defendiendo que «no se pueden dejar las instituciones de autogobierno en manos del españolismo y la extrema derecha» y ha argumentado a lo largo de la campaña que su candidatura representa la pluralidad de sensibilidades de MÉS per Mallorca, la transversalidad y la madurez como proyecto político.

Apesteguia, por su parte, ha puesto el foco de su mensaje en la importancia de las bases y ha abierto la puerta a no entrar en un hipotético Govern que no aplique «las políticas de MÉS». La candidatura del primer edil de Deià, 'Una nova il·lusió', aspira a aunar «una propuesta valiente e innovadora que defienda una mayoría social que le permita a la formación hacer los cambios que la sociedad de las Islas necesita» con la mirada puesta más allá de 2023.

Al liderar la lista de MÉS per Mallorca al Consell insular aspiran Bel Busquets y Jaume Alzamora, ambos integrantes del equipo de gobierno de la institución insular. La consellera insular de Cultura, Patrimonio y Política Lingüística se presentó a las primarias de la formación ecosoberanista con el lema 'Una passa més' poniendo sobre la mesa su experiencia y compromiso tanto a nivel de gobierno como de partido como elementos que la convierten en «la mejor candidata» para la formación ecosoberanista. Busquets presenta como aval su trayectoria tanto en el Govern --fue vicepresidenta y consellera de Turismo-- como en el Consell de Mallorca para llevar a MÉS a la presidencia de la institución insular.

El conseller insular de Promoción Económica y Desarrollo Local de Mallorca y exalcalde de Artà aspira a encabezar la candidatura ecosoberanista a la institución insular con el objetivo de «hacer del Consell la principal institución de gobierno de Mallorca». Para ello, bajo el lema 'Nous lideratges' se propone lograr transferir competencias que aún no gestiona, previstas en el Estatuto de Autonomía, como el transporte, la agricultura, la ganadería o la pesca.

Las votaciones tendrán lugar este domingo y un total de 4.568 electores decidirán qué personas encabezarán las candidaturas. Atendiendo a los datos facilitados por la Comisión de primarias del partido, la mayoría de los electores (2.920) votarán de manera presencial y, el resto, lo hará de forma telemática.

A encabezar la lista de MÉS-Estimam Palma al Consistorio aspiran la regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol, y el coordinador de la formación en 'Ciutat', Miquel Àngel Contreras, como candidatura conjunta. En este caso, en la candidatura recogida bajo el lema 'Juntes sumam, MÉS' figuran Truyol como número uno y Contreras como número dos.

La candidatura de Neus Truyol y Miquel Àngel Contreras ha votado este domingo, a las 10.30 horas, en Can Alcover, en las primarias de MÉS. Según ha informado MÉS per Palma, Neus Truyol y Miquel Àngel Contreras, integrantes de la única candidatura presentada a les primarias de MÉS-Estimam Palma, han votado a las 10.30 horas en el colegio electoral de Can Alcover.

Tras haber votado, en un mensaje en Twitter, Contreras ha animado a militantes y simpatizantes de MÉS a participar de las primarias a lo largo del día de hoy y a formar parte de esta jornada «en positivo» para decidir «conjuntamente» el futuro.

Hay que recordar que, el horario de votación ha comenzado a las 10.00 horas. De modo que, a esta hora, las 32 mesas electorales repartidas por toda Mallorca y la plataforma de votaciones operan «con total normalidad».

Asimismo, cabe añadir que el proceso de participación en estas primarias, tanto presencial como telemático, cerrará a las 19.00 horas. Y, posteriormente, se estima que a partir de las 20.00 horas, la Comisión de Primarias dé a conocer, desde Can Alcover, los resultados.