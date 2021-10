Son Espases ha decidido cerrar la planta COVID del Hospital General de Palma, ya que la presión asistencial ha disminuido de forma significativa.

Actualmente el hospital de referencia de las Islas tiene cinco pacientes con coronavirus ingresados en planta y 10 en la UCI.

El objetivo que se persigue con esta medida es poder ampliar las camas del Hospital General, que presta atención a pacientes crónicos complejos y avanzados. Durante este tiempo, una de sus unidades ha estado destinada atender principalmente a pacientes COVID de residencias y de domicilios con perfil de atención intermedia y también a pacientes geriátricos que estaban ingresados en Son Espases.

Más contagios

Durante el fin de semana se procederá a realizar una limpieza terminal de las habitaciones. La previsión es que el lunes se puedan abrir diez camas; se podrán habilitar un total de 24, pero se hará de forma progresiva y en función de la evolución de la pandemia en las Islas.

En el caso de que vuelvan a aumentar los ingresos de pacientes con coronavirus y sea necesario volver a utilizar las instalaciones del Hospital General, desde Son Espases han explicado que no hay ningún problema para volver a habilitarlas.

No obstante, han matizado que el perfil de las personas que actualmente requieren ser hospitalizadas no es el de los que eran trasladados al Hospital General. Ahora ingresan principalmente las personas que no están vacunadas contra el coronavirus, que generalmente son jóvenes. Cabe precisar que el 98,2 % de los mayores de 70 años ya tienen la pauta completa de vacunación y el 100 % los mayores de 80 años.

La incidencia acumulada lleva varios días al alza en las Islas y se ha producido un ligero repunte de contagios. Cuando se produce un aumento de la incidencia acumulada, los ingresos en planta tardan unas dos semanas en incrementarse; posteriormente lo hacen las hospitalizaciones en UCI y, por último, se nota en las muertes.

La incidencia acumulada a 14 días de Balears es de 62,1 casos positivos por cada 100.000 habitantes. Además, si se toma como referencia la incidencia acumulada a 7 días la previsión es que los contagios sigan al alza, ya que es el doble de la mitad de la de 14.

Sin embargo, los expertos no creen que las Islas estén ante la sexta ola de la pandemia, sino que se trata de un repunte que se podrán frenar con la vacuna contra el coronavirus.

Colapso de las Urgencias

Esta medida también permitirá aliviar el colapso de los servicios de Urgencias del hospital de Son Espases que se ha repetido durante los últimos días. No obstante, fuentes hospitalarias han precisado que ayer a mediodía ya había mejorado de forma significativa la situación y sólo quedaban ocho pacientes pendientes de que se les asignase una cama hospitalaria.

Además, han argumentado que esto es algo cíclico que se repite durante cierto tiempo.