El Govern asegura que es consciente del problema de los ciudadanos de las Islas para acceder a la vivienda y destaca que el Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) está construyendo 585 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en las Islas. Además, antes de que finalice el año se iniciará la edificación de 104 inmuebles más y en el ejercicio 2022 está prevista la construcción de 226 viviendas.

Otra de las previsiones con las que trabaja el Ibavi es poder entregar antes de que termine el año las llaves de 13 viviendas públicas de nueva construcción en Palma. Una vez que terminan las obras deben pasar tres meses antes de poder entregar las llaves, ya que es el tiempo necesario para que logren la calificación definitiva.

Esta cifra se incrementará notablemente el próximo año, cuando está previsto que se puedan entregar las llaves de 572 viviendas.

Desde el Ibavi han querido precisar que algunas de las obras se han visto atrasadas por los problemas derivados de la escasez de materiales de construcción, así como por la pandemia, aunque han dejado claro que no se ha parado ninguna obra.

Estas viviendas no son suficientes, pero rebajarán la lista de espera, que actualmente supera las 7.300 personas. No obstante, desde el Ibavi han precisado que no todas ellas cumplen los requisitos y con el nuevo sistema esta cifra bajará. La intención es que sólo se puedan inscribir para optar a una VPO aquellas personas que cumplen requisitos exigidos.

Adquisición de 74 viviendas

A las viviendas de nueva construcción hay que añadir las 74 que se han adquirido por la modalidad de tanteo y retracto. En concreto, 44 de ellas eran de grandes tenedores y 30 de particulares. Las mismas fuentes han subrayado que siguen trabajando para incorporar nuevas viviendas mediante esta modalidad, ya que aún queda presupuesto para ello.

En agosto de 2019 el Ibavi gestionaba 1.756 viviendas, mientras que actualmente la cifra ha aumentado hasta las 1.876. «El objetivo es que el parque actual se incremente en 1.000 viviendas más al finalizar la legislatura y es perfectamente viable porque son las que están en marcha, ya en construcción o en fase de proyecto o licitación, más los grandes tenedores».